11 декабря 2017, 13:21

Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей

На аукционе Sotheby’s раритетный Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti продан за $17 млн 99 тыс. USD, что соответствует примерно 1 млрд 15 тыс. рублям по текущему курсу ЦБ РФ.
^
  Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей Ferrari California Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей Ferrari California Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей Ferrari California Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей
4
фото
  
Ранее мы писали
Итальянский автопроизводитель привез на автосалон во Франкфурте новинку, название которой полностью соответствует ...
Читать далее
Сообщается, что продажа модели состоялась на торгах в Нью-Йорке, организованных аукционным домом RM Sotheby’s. Автомобиль приобрёл один из американских коллекционеров, имя которого традиционно не разглашается.

Данная модификация Ferrari 250 GT имеет номер шасси 1451 и является одним из всего двух выпущенных авто с полностью алюминиевым кузовом. Для коллекционеров в первую очередь примечательным фактом является то, что данный экземпляр имеет респектабельную «биографию»: в 1959 году он занял 3-е место в гонках «24 часа Ле-Мана».

В 1960-годах этот суперкар приобрёл американский автогонщик Боб Гроссман, участвовавший во многих первенствах США, включая марафон Watkins Glen Grand Prix и множество гонок на Багамских островах.
Автоспорт Феррари Калифорния

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ferarri California – вы уже видели?
Компания Ferrari, "итальянский жеребец", как ее обычно принято называть, обнародовала на днях новые, свежие и интригующие снимки грядущей модели с будоражащим фантазию названием “California”, которая на этот раз представлена художниками в голубом цвете. Официальный дебют автомобиля состоится на авто-мото-шоу ...
Авто владелец
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ferrari Автомудрость Ferrari АвтоПитер Ferrari Дизайн и тюнинг Ferrari Новинки и концепт кары Ferrari Новости и акции автосалонов Ferrari Автосалоны и дилеры марки Ferrari Аренда и прокат авто марки Ferrari Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ferrari Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ferrari
Главные материалы
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Ferrari California
Объявления о продаже Ferrari California
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей
{{material_120970}}Сообщается, что продажа модели состоялась на торгах в Нью-Йорке, организованных аукционным домом RM Sotheby’s. Автомобиль приобрёл один из американских коллекционеров, имя которого традиционно не разглашается.Данная модификация Ferrari 250 GT имеет номер шасси 1451 и является одним из всего двух выпущенных авто с полностью алюминиевым кузовом. Для коллекционеров в первую очередь примечательным фактом является то, что данный экземпляр имеет респектабельную «биографию»: в 1959 году он занял 3-е место в гонках «24 часа Ле-Мана».В 1960-годах этот суперкар приобрёл американский автогонщик Боб Гроссман, участвовавший во многих первенствах США, включая марафон Watkins Glen Grand Prix и множество гонок на Багамских островах.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Красноярск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG