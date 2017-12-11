Ferrari 250 GT 1959 г.в. ушёл с молотка более чем за миллиард рублей
На аукционе Sotheby’s раритетный Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti продан за $17 млн 99 тыс. USD, что соответствует примерно 1 млрд 15 тыс. рублям по текущему курсу ЦБ РФ.
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Данная модификация Ferrari 250 GT имеет номер шасси 1451 и является одним из всего двух выпущенных авто с полностью алюминиевым кузовом. Для коллекционеров в первую очередь примечательным фактом является то, что данный экземпляр имеет респектабельную «биографию»: в 1959 году он занял 3-е место в гонках «24 часа Ле-Мана».
В 1960-годах этот суперкар приобрёл американский автогонщик Боб Гроссман, участвовавший во многих первенствах США, включая марафон Watkins Glen Grand Prix и множество гонок на Багамских островах.
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Отзывы по теме
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
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