26 декабря 2017, 16:38
Ferrari 250 GT Series I Cabriolet уйдет с молотка
Раритетный спорткар Ferrari 250 GT Series I Cabriolet с кузовом от ателье Pininfarin выставят на торги Gooding & Company в Скотсдейле. Ожидается, что автомобиль купят за 8 млн долларов.
Модель имеет оригинальный светло-зеленый цвет кузова, а салон отделан кожей. Первым владельцем спорткара был член королевской семьи Саудовской Аравии принц Мохаммед бин Файзаль. Он приобрел «Феррари» на одном из автосалонов во время своей учебы в колледже в Калифорнии.
Выставленный на продажу экземпляр демонстрировался в 1958 и 1959 году в Турине и Нью-Йорке. Всего был выпущен 41 экземпляр Ferrari 250 GT Series I Cabriolet. Последние 40 лет машина принадлежала автомобильному коллекционеру Джону Клинарду.
Выставленный на продажу экземпляр демонстрировался в 1958 и 1959 году в Турине и Нью-Йорке. Всего был выпущен 41 экземпляр Ferrari 250 GT Series I Cabriolet. Последние 40 лет машина принадлежала автомобильному коллекционеру Джону Клинарду.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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