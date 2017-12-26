26 декабря 2017, 16:38

Ferrari 250 GT Series I Cabriolet уйдет с молотка

Раритетный спорткар Ferrari 250 GT Series I Cabriolet с кузовом от ателье Pininfarin выставят на торги Gooding & Company в Скотсдейле. Ожидается, что автомобиль купят за 8 млн долларов.
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Модель имеет оригинальный светло-зеленый цвет кузова, а салон отделан кожей. Первым владельцем спорткара был член королевской семьи Саудовской Аравии принц Мохаммед бин Файзаль. Он приобрел «Феррари» на  одном из автосалонов во время своей учебы в колледже в Калифорнии.

Выставленный на продажу экземпляр демонстрировался в 1958 и 1959 году в Турине и Нью-Йорке. Всего был выпущен 41 экземпляр Ferrari 250 GT Series I Cabriolet. Последние 40 лет машина принадлежала автомобильному коллекционеру Джону Клинарду.
АвтоМудрость Феррари

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari 250 GT Series I Cabriolet уйдет с молотка
Модель имеет оригинальный светло-зеленый цвет кузова, а салон отделан кожей. Первым владельцем спорткара был член королевской семьи Саудовской Аравии принц Мохаммед бин Файзаль. Он приобрел «Феррари» на  одном из автосалонов во время своей учебы в колледже в Калифорнии.Выставленный на продажу экземпляр демонстрировался в 1958 и 1959 году в Турине и Нью-Йорке. Всего был выпущен 41 экземпляр Ferrari 250 GT Series I Cabriolet. Последние 40 лет машина принадлежала автомобильному коллекционеру Джону Клинарду.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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