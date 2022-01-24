Ferrari 296 GTB получил впечатляющие 888 лошадиных сил от ателье DMC
При доработке в автомобиль добавили электродвигатель мощностью 167 лошадиных сил. Таким образом, суммарная мощность составила впечатляющие 830 «лошадок». Вместе с двигателем работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.
Разработчики посчитали, что и такой мощности для спорткара маловато, поэтому мотор доработали, в результате чего отдача силового агрегата выросла до 888 лошадиных сил. Разогнаться до 100 километров в час можно за 2,8 секунды, максимальная скорость составляет более 300 километров в час.
Кузов авто получил углепластиковый аэродинамический обвес, который увеличивает прижимную силу автомобиля. Красоту экстерьера подчеркивают боковые обвесы, прикрепленные к порогам автомобиля. Спорткар назвали Squalo, что переводится с итальянского языка как «Акула».
В салоне использован эксклюзивный материал – искусственная замша алькантара, а также дорогостоящий пластик черного цвета. Также в интерьере используется натуральная кожа. Стоимость спорткара пока не называется. Известно, что немецкое автомобильное ателье подобные пакеты доработок готово создавать по индивидуальному заказу каждого клиента.
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