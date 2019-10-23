23 октября 2019, 00:29
Ferrari 488 Pista проехала Нюрбургринг быстрее McLaren 720S
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Фото: Ferrari
Журналисты немецкого издания Sport Auto регулярно обкатывают быстрейшие спортивные автомобили и супекары на гоночных трассах Нюрбурга и Хоккенхайма. На этот раз главный редактор Кристиан Гебхардт сел за руль 700-сильной Ferrari 488 Pista.
Фото: Ferrari
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Результат не пополнит официальную копилку Ferrari, да этого и не требуется. Тем не менее, цифры говорят о многом. Заезды журналистов Sport Auto можно считать более объективными, чем тесты самих автопроизводителей. Ведь компании обычно тратят недели и огромные деньги на то, чтобы настроить свои автомобили на быстрейший круг Нюрбургринга. Кроме того, у всех автопроизводителей собственные тест-пилоты. В заездах Sport Auto всегда участвуют стандартные заводские автомобили, не прошедшие никакой предварительной настройки, а за руль всегда садится главный редактор. До 2015 года это был Хорст фон Саурма, а на протяжении последних четырех лет - Кристиан Гебхардт.
Нынешний результат Ferrari 488 Pista (7:00.03) уступает лишь новому Porsche 911 GT2 RS (6:58.28), но почти на 9 секунд лучше времени McLaren 720S (7:08.82). Далеко позади остались и другие мощные спорткары, включая Mercedes-AMG GT R Pro и Nissan GT-R Nismo. Видео-отчет о заезде можно посмотреть в ролике ниже.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
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