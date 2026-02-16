Почему Ferrari 550 Maranello в цвете Blu Tour de France и салоном Tradizione стал объектом охоты коллекционеров

16 февраля 2026, 18:41
Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона
Ferrari 550 Maranello 2001 года с уникальным сочетанием цвета кузова и салона недавно был продан на аукционе за внушительную сумму. Эксперты отмечают, что такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности этой модели и почему ее цена может еще вырасти - разбираемся в деталях.
В мире коллекционных автомобилей не так много моделей, которые способны вызвать ажиотаж даже спустя четверть века после выхода. Но именно такой интерес вызвал Ferrari 550 Maranello 2001 года в редком оттенке Blu Tour de France с салоном из бежевой кожи Tradizione. Недавно этот автомобиль с пробегом всего 19 000 миль был продан на аукционе за 240 000 долларов, что стало заметным событием для рынка классических спорткаров.
Почему именно этот экземпляр оказался в центре внимания? Во-первых, сочетание цвета кузова и интерьера встречается крайне редко, а состояние машины практически идеальное. Во-вторых, несмотря на возраст, 550 Maranello остается одним из последних Ferrari с атмосферным V12 и классической механикой, что особенно ценится среди коллекционеров. По мнению специалистов, цена в 240 000 долларов вполне оправдана, а в некоторых случаях подобные автомобили уходят еще дороже - все зависит от истории обслуживания и оригинальности комплектации.
Интересно, что тенденция к росту цен на редкие версии Ferrari наблюдается уже не первый год. Как отмечают эксперты, спрос на такие машины подогревается не только их техническими характеристиками, но и уникальностью исполнения. Вспомнить хотя бы обсуждение интерьера нового Ferrari Luce, который вызвал бурю эмоций у поклонников марки благодаря неожиданным дизайнерским решениям - подробнее об этом можно узнать в материале о смелых экспериментах итальянских дизайнеров.
Возвращаясь к 550 Maranello, стоит отметить, что пробег в 19 000 миль для подобной машины считается практически минимальным. Большинство экземпляров давно перешагнули отметку в 30-40 тысяч, а состояние салона и лакокрасочного покрытия часто оставляет желать лучшего. Здесь же автомобиль сохранил заводской лоск, а все элементы интерьера выглядят так, будто машина только что сошла с конвейера. Это и объясняет столь высокую стоимость на аукционе.
Еще один важный момент - прозрачная история обслуживания. Для коллекционеров крайне важно, чтобы автомобиль имел полную сервисную документацию и не подвергался серьезным ремонтам. В случае с этим Ferrari 550 Maranello все документы были в наличии, а техническое состояние не вызывало вопросов даже у самых придирчивых экспертов. Именно такие детали и формируют конечную цену на рынке редких спорткаров.
В целом, продажа этого экземпляра подтверждает: интерес к классическим Ferrari не ослабевает, а редкие версии с уникальными характеристиками продолжают дорожать. Для рынка это сигнал - подобные автомобили становятся не только предметом страсти, но и выгодной инвестицией.
