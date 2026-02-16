Почему Ferrari 550 Maranello в цвете Blu Tour de France и салоном Tradizione стал объектом охоты коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 18:41

Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона

Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона

Почему Ferrari 550 Maranello в цвете Blu Tour de France и салоном Tradizione стал объектом охоты коллекционеров

Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона

Ferrari 550 Maranello 2001 года с уникальным сочетанием цвета кузова и салона недавно был продан на аукционе за внушительную сумму. Эксперты отмечают, что такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности этой модели и почему ее цена может еще вырасти - разбираемся в деталях.

Ferrari 550 Maranello 2001 года с уникальным сочетанием цвета кузова и салона недавно был продан на аукционе за внушительную сумму. Эксперты отмечают, что такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности этой модели и почему ее цена может еще вырасти - разбираемся в деталях.

В мире коллекционных автомобилей не так много моделей, которые способны вызвать ажиотаж даже спустя четверть века после выхода. Но именно такой интерес вызвал Ferrari 550 Maranello 2001 года в редком оттенке Blu Tour de France с салоном из бежевой кожи Tradizione. Недавно этот автомобиль с пробегом всего 19 000 миль был продан на аукционе за 240 000 долларов, что стало заметным событием для рынка классических спорткаров.

Почему именно этот экземпляр оказался в центре внимания? Во-первых, сочетание цвета кузова и интерьера встречается крайне редко, а состояние машины практически идеальное. Во-вторых, несмотря на возраст, 550 Maranello остается одним из последних Ferrari с атмосферным V12 и классической механикой, что особенно ценится среди коллекционеров. По мнению специалистов, цена в 240 000 долларов вполне оправдана, а в некоторых случаях подобные автомобили уходят еще дороже - все зависит от истории обслуживания и оригинальности комплектации.

Интересно, что тенденция к росту цен на редкие версии Ferrari наблюдается уже не первый год. Как отмечают эксперты, спрос на такие машины подогревается не только их техническими характеристиками, но и уникальностью исполнения. Вспомнить хотя бы обсуждение интерьера нового Ferrari Luce, который вызвал бурю эмоций у поклонников марки благодаря неожиданным дизайнерским решениям - подробнее об этом можно узнать в материале о смелых экспериментах итальянских дизайнеров.

Возвращаясь к 550 Maranello, стоит отметить, что пробег в 19 000 миль для подобной машины считается практически минимальным. Большинство экземпляров давно перешагнули отметку в 30-40 тысяч, а состояние салона и лакокрасочного покрытия часто оставляет желать лучшего. Здесь же автомобиль сохранил заводской лоск, а все элементы интерьера выглядят так, будто машина только что сошла с конвейера. Это и объясняет столь высокую стоимость на аукционе.

Еще один важный момент - прозрачная история обслуживания. Для коллекционеров крайне важно, чтобы автомобиль имел полную сервисную документацию и не подвергался серьезным ремонтам. В случае с этим Ferrari 550 Maranello все документы были в наличии, а техническое состояние не вызывало вопросов даже у самых придирчивых экспертов. Именно такие детали и формируют конечную цену на рынке редких спорткаров.

В целом, продажа этого экземпляра подтверждает: интерес к классическим Ferrari не ослабевает, а редкие версии с уникальными характеристиками продолжают дорожать. Для рынка это сигнал - подобные автомобили становятся не только предметом страсти, но и выгодной инвестицией.

Упомянутые модели: Ferrari Maranello
Упомянутые марки: Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари

Похожие материалы Феррари

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Владивосток Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться