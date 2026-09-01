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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 18:41

Ferrari для Формулы-1 с гладким кузовом: новый взгляд на дизайн болидов

Ferrari для Формулы-1 с гладким кузовом: новый взгляд на дизайн болидов

Ferrari без крыльев и «гало»: концепт Луки Серафини, который пугает и вдохновляет Формулу-1

Ferrari для Формулы-1 с гладким кузовом: новый взгляд на дизайн болидов

Итальянский дизайнер Лука Серафини предложил необычный концепт Ferrari для Формулы-1: гладкий кузов, закрытые передние колеса и защитный экран вместо привычного «гало». Такой подход может повлиять на будущее гоночных автомобилей и обсуждение новых стандартов безопасности.

Итальянский дизайнер Лука Серафини предложил необычный концепт Ferrari для Формулы-1: гладкий кузов, закрытые передние колеса и защитный экран вместо привычного «гало». Такой подход может повлиять на будущее гоночных автомобилей и обсуждение новых стандартов безопасности.

В мире автоспорта редко появляются концепты, которые действительно заставляют задуматься о будущем Формулы-1. Проект Луки Серафини — именно такой случай. Итальянский дизайнер, работая в рамках LS Design, предложил радикально иной облик болида Ferrari: гладкий кузов, отсутствие привычных аэродинамических «крылышек» и закрытые передние колёса. Вместо стандартного «гало» — изогнутый защитный экран, напоминающий систему aeroscreen из IndyCar. Такой подход не только меняет визуальное восприятие машины, но и поднимает вопросы о новых стандартах безопасности и аэродинамики.

Вдохновением для концепта послужила идея Ferrari Centro Stile 2015 года, когда инженеры компании искали способы сделать болид выразительнее, не нарушая технический регламент. Серафини развил эту мысль, создав единый красный объём от носа до задних колёс. Передние колёса скрыты под обтекаемыми панелями, а задние остаются открытыми. Чёрное днище, массивный передний сплиттер и заднее антикрыло визуально отделены от основной части машины, что создаёт ощущение лёгкости и цельности.

Вместо привычного «гало» перед кокпитом установлен изогнутый экран, который не только защищает пилота, но и делает силуэт болида более плавным. За сиденьем гонщика — воздухозаборник в стиле 1970-х, а окраска Rosso Corsa с белой полосой и пятиспицевые колёса с центральной гайкой подчёркивают связь с историей Ferrari. Рендеры концепта помещены в реалистичный гараж, что усиливает ощущение, будто перед нами реальный гоночный автомобиль.

Однако, несмотря на эффектный внешний вид, концепт не предназначен для реальных гонок. Как пишет Yanko Design, проект — это дизайнерский эксперимент, а не заявка на участие в чемпионате. Новые правила Формулы-1, вступающие в силу в 2026 году, ужесточают требования к аэродинамике и массе машин: минимальный вес снижен на 30 кг, колёсная база сокращена на 200 мм, а передняя часть должна эффективнее управлять воздушными потоками. Отказ от сложных аэродинамических элементов, как в концепте Серафини, потребовал бы полной переработки конструкции болида.

Подобные концепты — не просто дизайнерские фантазии, а своеобразная лаборатория идей, которые могут повлиять на развитие технологий и стандартов безопасности в автоспорте. Даже если такие решения не попадут на трассы Формулы-1, они способны вдохновить инженеров и дизайнеров на поиск новых путей в создании автомобилей будущего. В условиях, когда требования к безопасности и эффективности становятся всё жёстче, свежие взгляды на конструкцию болидов могут оказаться особенно востребованными.

Интересно, что эксперименты с альтернативными концепциями не редкость в мире автодизайна. Например, в недавнем материале о необычных решениях для Corvette Grand Sport 2027 года рассматривались свежие подходы к дизайну и техническим инновациям.

Упомянутые марки: Ferrari
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