Ferrari F40 установил новый рекорд скорости: от 0 до 1 млн долларов за 2 секунды
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Проданный на аукционе Mecum автомобиль является одним из 22 экземпляров F40, построенных Ferrari в 1992 году. На одометре значится пробег в 14 тысяч километров. Неудивительно, что в течение первых двух секунд торгов его цена взлетела со стартовых 150 тысяч долларов до 1 млн долларов. Через 7 секунд ставки выросли до 2 млн долларов. Спустя 64 напряженные секунды молоток аукциониста зафиксировал итоговую цену – 3,1 млн долларов.
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Японским пожарным не удалось спасти суперкар Ferrari F40 от полного уничтожения. Огонь вспыхнул внезапно и редкое купе сгорело дотла. На аукционах такой автомобиль оценивается в 1,5 миллиона долларов.Читать далее
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17.08.2018, 13:59
Послушайте, как звучит Ferrari F40 с прямотоком
На улицах Монако засняли легендарную Ferrari F40. Суперкар выпускался с 1987 по 1992 годы. Он оснащался 2,9-литровой «турбовосьмеркой» мощностью 478 л.с. и прямоточным выпуском.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
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