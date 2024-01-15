Ferrari F40 установил новый рекорд скорости: от 0 до 1 млн долларов за 2 секунды

Ранее мы писали 5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные ... Читать далее

Спорткар Ferrari F40 назвали в честь 40-летия автопроизводителя. Он вышел за год до смерти Энцо Феррари, который заявил на презентации: «Я сказал: постройте машину, которая будет лучшей в мире. И вот она здесь». Заднеприводный Ferrari F40 оснастили 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, способным развивать до 485 л.с. и до 580 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. С места до сотни спорткар разгоняется за 4,1 секунды. Кроме того, Ferrari F40 стал первым серийным автомобилем, преодолевшим отметку в 200 миль в час (321,8 км/ч). Его максимальная скорость достигает 324 км/ч (201 мили в час).

Проданный на аукционе Mecum автомобиль является одним из 22 экземпляров F40, построенных Ferrari в 1992 году. На одометре значится пробег в 14 тысяч километров. Неудивительно, что в течение первых двух секунд торгов его цена взлетела со стартовых 150 тысяч долларов до 1 млн долларов. Через 7 секунд ставки выросли до 2 млн долларов. Спустя 64 напряженные секунды молоток аукциониста зафиксировал итоговую цену – 3,1 млн долларов.

Упомянутые модели: Ferrari F40

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