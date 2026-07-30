Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 22:51

Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии

Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии

Суперкар без крыши: Прототип Ferrari F80 Aperta замечен в Италии перед дебютом в 2027 году

Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии

Ferrari готовит к выпуску открытую версию гиперкара F80, приуроченную к 80-летию бренда. Прототип уже проходит испытания, а тираж может быть ограничен 399 экземплярами. В чем особенности новинки и как она изменит рынок - в нашем материале.

Ferrari готовит к выпуску открытую версию гиперкара F80, приуроченную к 80-летию бренда. Прототип уже проходит испытания, а тираж может быть ограничен 399 экземплярами. В чем особенности новинки и как она изменит рынок - в нашем материале.

Появление прототипа Ferrari F80 Aperta на дорогах Италии вызвало немалый интерес среди поклонников марки и экспертов. Открытая версия гиперкара, приуроченная к 80-летию бренда, уже проходит испытания в условиях Маранелло. Несмотря на плотную маскировку, автомобиль выглядит практически готовым к серийному производству, что подтверждает серьезные намерения Ferrari вывести новинку на рынок в 2027 году.

По последним данным итальянских патентных бюро, модель может получить альтернативное название — F80 Targa или F80 Roadster. Базой для новинки служит купе F80, ставшее флагманом марки в 2020-х годах. В основе - гибридная силовая установка: бензиновый V6 с турбонаддувом и три электромотора, суммарно выдающие 1184 л.с. Двигатель внутреннего сгорания, по слухам, создан на базе агрегата от гоночного 499P.

Переход от монококового купе к открытой версии всегда связан с инженерными сложностями. В Ferrari решили отказаться от складного жесткого верха, выбрав съемную панель из карбона. Такой подход позволяет минимизировать прибавку массы: сухой вес F80 Aperta должен быть близок к 1525 кг.

Внешне прототип сохранил узнаваемый профиль F80 с характерной передней частью и черной горизонтальной полосой, скрывающей воздухозаборник S-образного воздуховода. Боковые двери-бабочки остались без изменений, а для сохранения жесткости кузова инженерам пришлось ставить пороги и стойки. Сзади - центральный выхлоп и массивный диффузор, а также активное антикрыло с изменяемым углом наклона и высотой.

Ferrari редко выпускала открытые версии своих гиперкаров: F50 и LaFerrari Aperta — исключения, где съемная крыша стала частью концепции. В случае с F80, инженеры Aperta переработали задние стойки и крышку моторного отсека, чтобы закрепить механизм хранения крыши. Судя по фото, геометрия подвески и колея остались прежними.

Эксперты отмечают, что тираж открытой версии будет меньше, чем у купе: всего 399 экземпляров против 799 закрытых машин. Такой подход увеличивает эксклюзивность моделей и однозначно скажется на цене. Кстати, тенденция к выпуску гибридных гиперкаров с открытым верхом прослеживается и у других брендов: например, Mercedes-AMG также выпускает новые гибридные купе, о чем недавно сообщалось в материалах о развитии AMG GT 63 Pro с гибридной системой .

Для российского рынка такие автомобили остаются редкостью, однако интерес к ним стабильно высок. Ferrari F80 Aperta может стать не только коллекционной ценностью, но и технологическим ориентиром для будущих моделей. Важно отметить, что подобные проекты задают новые стандарты в области легкости конструкций, аэродинамики и гибридных технологий. В ближайшие годы можно ожидать, что опыт Ferrari в создании подобных машин будет способствовать развитию сегмента гиперкаров.

Упомянутые марки: Ferrari
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