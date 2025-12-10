Электрическая революция Ferrari: что ждет поклонников бренда в ближайшие годы

10 декабря 2025, 19:29
Ferrari готовит первый электромобиль с четырьмя дверями и кузовом хэтчбек к 2027 году
Ferrari меняет правила игры и готовит свой первый электрокар. Четыре двери, хэтчбек и неожиданные решения. Модель появится после дебюта первого кроссовера марки. Подробности о проекте держатся в секрете. Узнайте, почему этот автомобиль уже называют самым необычным Ferrari.
Еще десять лет назад представить себе Ferrari без ревущего бензинового мотора было практически невозможно. Однако времена меняются, и теперь итальянская марка готовится к запуску своего первого полностью электрического автомобиля. Как сообщает autoevolution, новинка получит не только электропривод, но и четыре двери, а также кузов хэтчбек, что для Ferrari выглядит настоящей революцией.
Планы по выпуску электрокара стали известны после того, как компания уже представила свой первый кроссовер. Теперь же в Маранелло решили пойти еще дальше и создать модель, которая полностью изменит представление о бренде. Ожидается, что электрическая Ferrari появится в 2027 году и станет одной из самых обсуждаемых премьер в истории марки.
Пока подробностей о технических характеристиках будущей новинки немного. Известно лишь, что инженеры Ferrari работают над тем, чтобы сохранить фирменную управляемость и динамику, несмотря на переход на электротягу. В компании понимают, что поклонники ждут не просто быструю машину, а настоящий драйверский автомобиль с характером Ferrari.
Дизайн электрокара также держится в секрете, но инсайдеры утверждают, что внешность будет сочетать узнаваемые черты марки с современными решениями. Четыре двери и хэтчбек позволят сделать автомобиль более практичным, но при этом он не потеряет спортивного духа. В Ferrari рассчитывают, что новая модель привлечет не только традиционных поклонников, но и новую аудиторию, которая ценит экологичность и инновации.
Появление электрической Ferrari станет важной вехой для всей автомобильной индустрии. Итальянцы не просто следуют моде, а стремятся задать новые стандарты в сегменте премиальных электрокаров. Ожидается, что новинка получит передовые технологии, включая современные системы безопасности и мультимедиа, а также впечатляющий запас хода на одной зарядке.
Выпуск первого электромобиля Ferrari может стать началом новой эры для бренда. Компания уже доказала, что способна удивлять даже самых скептически настроенных автолюбителей. Теперь остается только ждать официальной премьеры и узнать, каким будет этот необычный и долгожданный автомобиль.
Похожие материалы Феррари
-
10.12.2025, 19:37
Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном
Toyota готовит обновленный Grand Highlander для 2027 года. Кроссовер станет заметно ярче и солиднее. Внешность обещает больше премиальности. Подробности о переменах держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
10.12.2025, 19:19
Уникальный Chevrolet Nova 1966 года мощнее Bugatti Veyron и готов к аукциону
Редкий Chevrolet Nova 1966 года с мотором на 1400 л.с. готовится к продаже на аукционе. Автомобиль получил уникальный двигатель и доработанную трансмиссию. Внутри только два спортивных кресла и цифровая панель. Сколько заплатят за такую машину – пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 19:07
Редкий Chevrolet Impala 1959 года после долгого простоя отправился на поиски своих владельцев
В 1959 году Chevrolet Impala стал настоящей сенсацией в Детройте. Эта модель изменила представление о классических американских авто. Один из сохранившихся экземпляров спустя десятилетия отправился в необычное путешествие. Его цель — найти всех прежних владельцев и узнать их истории. Чем закончится эта автомобильная одиссея, пока остается загадкой.Читать далее
-
10.12.2025, 18:16
Обновленный прицеп TAB 320 LITE 2026 года: идеальный выбор для путешествий и отдыха
TAB 320 LITE 2026 года от nuCamp возвращается во втором поколении. Модель стала еще удобнее и легче. Производитель обещает простоту и комфорт в каждой детали. Узнайте, чем удивит новый прицеп. Оцените преимущества компактного формата для путешествий.Читать далее
-
10.12.2025, 16:01
Глава АвтоВАЗа заявил о запредельном демпинге китайских автопроизводителей
На авторынке России разгорается скандал. Китайские компании обрушили цены на авто. Скидки достигают невероятных размеров. Глава АвтоВАЗа выразил серьезную озабоченность. Отечественному автопрому приходится нелегко.Читать далее
-
10.12.2025, 15:33
Новый Nissan Juke EV 2027 года удивит дизайном и технологиями Leaf
Nissan готовит к выпуску новое поколение Juke EV. Кроссовер удивит смелым дизайном и технологиями от Leaf. Производство стартует уже в следующем году. Внешность новинки обещает быть самой эксцентричной в классе. Подробности о необычном электрокаре держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 15:26
Subaru Uncharted 2026: переднеприводная новинка для США стартует с 34 995 долларов
Subaru готовит к выходу необычную новинку для США. Uncharted 2026 года станет первой переднеприводной моделью марки за два десятилетия. Цена стартует с 34 995 долларов. Подробности о комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 15:18
В России готовят закон о беспилотниках: новые правила для автономных авто и грузовиков
Власти обсуждают новые законы для беспилотных авто. Появятся ли грузовики без водителей? Как изменится рынок перевозок? Ожидаются важные перемены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
