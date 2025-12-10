Электрическая революция Ferrari: что ждет поклонников бренда в ближайшие годы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 19:29

Ferrari меняет правила игры и готовит свой первый электрокар. Четыре двери, хэтчбек и неожиданные решения. Модель появится после дебюта первого кроссовера марки. Подробности о проекте держатся в секрете. Узнайте, почему этот автомобиль уже называют самым необычным Ferrari.

Еще десять лет назад представить себе Ferrari без ревущего бензинового мотора было практически невозможно. Однако времена меняются, и теперь итальянская марка готовится к запуску своего первого полностью электрического автомобиля. Как сообщает autoevolution, новинка получит не только электропривод, но и четыре двери, а также кузов хэтчбек, что для Ferrari выглядит настоящей революцией.

Планы по выпуску электрокара стали известны после того, как компания уже представила свой первый кроссовер. Теперь же в Маранелло решили пойти еще дальше и создать модель, которая полностью изменит представление о бренде. Ожидается, что электрическая Ferrari появится в 2027 году и станет одной из самых обсуждаемых премьер в истории марки.

Пока подробностей о технических характеристиках будущей новинки немного. Известно лишь, что инженеры Ferrari работают над тем, чтобы сохранить фирменную управляемость и динамику, несмотря на переход на электротягу. В компании понимают, что поклонники ждут не просто быструю машину, а настоящий драйверский автомобиль с характером Ferrari.

Дизайн электрокара также держится в секрете, но инсайдеры утверждают, что внешность будет сочетать узнаваемые черты марки с современными решениями. Четыре двери и хэтчбек позволят сделать автомобиль более практичным, но при этом он не потеряет спортивного духа. В Ferrari рассчитывают, что новая модель привлечет не только традиционных поклонников, но и новую аудиторию, которая ценит экологичность и инновации.

Появление электрической Ferrari станет важной вехой для всей автомобильной индустрии. Итальянцы не просто следуют моде, а стремятся задать новые стандарты в сегменте премиальных электрокаров. Ожидается, что новинка получит передовые технологии, включая современные системы безопасности и мультимедиа, а также впечатляющий запас хода на одной зарядке.

Выпуск первого электромобиля Ferrari может стать началом новой эры для бренда. Компания уже доказала, что способна удивлять даже самых скептически настроенных автолюбителей. Теперь остается только ждать официальной премьеры и узнать, каким будет этот необычный и долгожданный автомобиль.

Упомянутые марки: Ferrari
