Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron – настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
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Фото: Bugatti
Потомок Enzo - суперкар LaFerrari выпущен тиражом 499 экземпляров с момента его презентации в 2013 году. «Зверь» способен рвать с места как никакой другой конкурент, поскольку для разгона до 100 км/ч ему требуется всего 2,6 секунды. А все благодаря своей гибридной моторике, которая развивает немыслимые 963 л.с.
Продемонстрировав, что знает толк в крутых тачках, и Ferrari LaFerrari ему явно недостаточно, молодой португалец приобрел за 2,5 млн евро другой эксклюзивный болид - Bugatti Chiron. При этом Криштиану не скрывает, что один «Бугатти» у него уже есть – это Veyron Grand Sport Velida за 2,2 млн евро.
Фото: Bugatti
Фото: Lamborghini
Фото: Ferrari
Фото: Rolls-Royce
Фото: Bugatti
На этом фоне Rolls Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari F12tdf, Lamborghini Aventador LP 700-4 и Ferrari 599 GTO, также стоящие в гараже Роналду, выглядят «нищебродами», потому как их стоимость едва превышает 300 000 евро.
Чтоб все мы так жили…
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