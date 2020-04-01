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1 апреля 2020, 10:11

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron – настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

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Фото из открытых источников
Роскошно жить не запретишь. Португалец, пятикратный обладатель «Золотого мяча» владеет такими неимоверно дорогущими шедеврами, как Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron. И это не единственные в его гараже машины, стоимость которых превышает миллион евро.
Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

Фото: Bugatti

Ferrari LaFerrari
От 6.3 л, 963 л.с
За красотулю Ferrari LaFerrari 35-летняя звезда мирового футбола выложил 2,8 млн евро. Это сразу сделало его игроком, обладающим самым дорогим автомобилем, если, правда, не считать коллекционных моделей.

Потомок Enzo - суперкар LaFerrari выпущен тиражом 499 экземпляров с момента его презентации в 2013 году. «Зверь» способен рвать с места как никакой другой конкурент, поскольку для разгона до 100 км/ч ему требуется всего 2,6 секунды. А все благодаря своей гибридной моторике, которая развивает немыслимые 963 л.с.

Продемонстрировав, что знает толк в крутых тачках, и Ferrari LaFerrari ему явно недостаточно, молодой португалец приобрел за 2,5 млн евро другой эксклюзивный болид - Bugatti Chiron. При этом Криштиану не скрывает, что один «Бугатти» у него уже есть – это Veyron Grand Sport Velida за 2,2 млн евро.

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

Фото: Bugatti

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

Фото: Lamborghini

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

Фото: Ferrari

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

Фото: Rolls-Royce

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду

Фото: Bugatti

Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
А совсем недавно обладатель «Евро-2016» всерьез присмотрелся к Bugatti Centodieci, изготовленному всего в 10 экземплярах. Заметим, что каждый такой суперкар выставлен по цене 8 млн евро...

На этом фоне Rolls Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari F12tdf, Lamborghini Aventador LP 700-4 и Ferrari 599 GTO, также стоящие в гараже Роналду, выглядят «нищебродами», потому как их стоимость едва превышает 300 000 евро.

Чтоб все мы так жили…


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Комментарии
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Отзывы по теме
Ferrari дороже 7 000 000 долларов продают в Дубае
Надо подождать распродажи, и приобрести ЛаФеррари по акции) ) ) Смешно) А вообще, очень жаль, что все новости про этот автомобиль вертятся только вокруг его стоимости.
Василий
Ferrari LaFerrari Aperta уйдет с молотка
Да уж, благотворительность, так благотворительность. На выручку с продажи такого автомобильчика, можно выучить в Оксфорде всех детишек какого-нибудь маленького городка)
Ольга
Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
Похоже Bugatti Veyron ушел в прошлое с появлением Vision Gran Turismo а за ним и Bugatti Chiron (которые внешние очень схожи, но по своим характеристикам намного превышают вейрон) , хотя в широне ограничили максимальную скорость до 420км/ ч. Но по динамике набора скорости и новых современных технологий ...
Александр
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Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron – настоящие бриллианты в гараже Криштиана Роналду
{{model_v2_no_show_6120}} За красотулю Ferrari LaFerrari 35-летняя звезда мирового футбола выложил 2,8 млн евро. Это сразу сделало его игроком, обладающим самым дорогим автомобилем, если, правда, не считать коллекционных моделей. Потомок Enzo - суперкар LaFerrari выпущен тиражом 499 экземпляров с момента его презентации в 2013 году. «Зверь» способен рвать с места как никакой другой конкурент, поскольку для разгона до 100 км/ч ему требуется всего 2,6 секунды. А все благодаря своей гибридной моторике, которая развивает немыслимые 963 л.с.Продемонстрировав, что знает толк в крутых тачках, и Ferrari LaFerrari ему явно недостаточно, молодой португалец приобрел за 2,5 млн евро другой эксклюзивный болид - Bugatti Chiron. При этом Криштиану не скрывает, что один «Бугатти» у него уже есть – это Veyron Grand Sport Velida за 2,2 млн евро. {{gallery_1994}} А совсем недавно обладатель «Евро-2016» всерьез присмотрелся к Bugatti Centodieci, изготовленному всего в 10 экземплярах. Заметим, что каждый такой суперкар выставлен по цене 8 млн евро... На этом фоне Rolls Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari F12tdf, Lamborghini Aventador LP 700-4 и Ferrari 599 GTO, также стоящие в гараже Роналду, выглядят «нищебродами», потому как их стоимость едва превышает 300 000 евро.Чтоб все мы так жили…
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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