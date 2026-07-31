Китай раскупил весь тираж Ferrari Luce на 2026 год: первый электрокар бренда стал дефицитом еще до старта продаж

31 июля 2026, 23:31
Ferrari Luce: дефицит электрокаров в Китае и новые сроки поставок
Ferrari Luce: дефицит электрокаров в Китае и новые сроки поставок
Ferrari Luce, первый электромобиль марки, который уже столкнулся с нехваткой на китайском рынке: все машины на 2026 год распроданы, а рассчитывать на новую поставку клиенты смогут только в 2027 году. Эта ситуация отражает растущий интерес к премиальным электрокарам и меняет баланс сил в сегменте ультралюкса.
Спрос на Ferrari Luce на китайском рынке резко вырос. Первая полностью электрическая модель бренда вызвала настоящий ажиотаж: все автомобили, предназначенные для поставки в 2026 году, уже нашли своих владельцев, а новые заказы будут выполнены только в 2027. Такой дефицит стал неожиданностью даже для самой компании, поскольку ранее Ferrari не сталкивалась с таким наплывом желающих.
Несмотря на то, что дизайн Luce вызвал споры среди поклонников марки, модель быстро обрела популярность. Квота на 2026 год для Китая была полностью выбрана, первая партия из 88 машин была раскуплена практически мгновенно после старта продаж.
Стоимость Ferrari Luce в Китае составляет около 3,988 миллионов юаней, что эквивалентно примерно 586 тысячам долларов. Производственные планы Ferrari по Luce ограничены: компания намерена сохранить эксклюзивность и не охватывать массовый рынок. По оценкам экспертов, ежегодные продажи будут исчисляться сотнями экземпляров, что обеспечивает статус модели как ультралюксового продукта.
Люси стала своеобразным тестом для Ferrari: постепенно клиенты готовы принять электромобиль в сегменте, где традиционно доминируют мощные бензиновые двигатели. Несмотря на критику внешности и отход от классического стиля бренда, китайские покупатели производят фурор. Уже сейчас Люси замечают на улицах Гуанчжоу, что подтверждает начало поставок.
Возвышение спроса на премиальные электрокары может произойти не только в Китае, но и на других рынках. Например, в России интерес к новым электромобилям также постепенно возрастает, особенно на фоне ограниченного предложения люксовых моделей. В этот момент стоит вспомнить, как возвращение доступных иномарок позволяет изменить структуру рынка даже в бюджетном сегменте.
Важно отметить несколько ключевых фактов: Ferrari Luce — первый электромобиль бренда, его производство ограничено, но спрос в Китае оказался выше ожиданий. Цена модели делает ее недоступной для массового покупателя, но именно эксклюзивность и инновационный статус привлекают внимание состоятельных клиентов. Ситуация с Luce может стать индикатором для других производителей, демонстрируя перспективы премиальных электрокаров на всех мировых рынках.
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