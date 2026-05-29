Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 10:17

Ferrari показал новый скандальный электрокар и сразу потерял миллионы на бирже

Премьера Ferrari Luce в Риме стала настоящим испытанием для бренда: электромобиль не только удивил необычным дизайном, но и спровоцировал падение акций. Почему Ferrari решился на такой шаг и как это связано с рынком Китая - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о премьере Ferrari Luce важна не только из-за громкого имени, но и потому, что она отражает глобальные перемены в автомобильной индустрии. Итальянский бренд, всегда ассоциировавшийся с ревущими моторами и агрессивным стилем, впервые представил полностью электрическую модель. Это не просто очередная новинка - это попытка Ferrari заново найти свое место на мировом рынке, где электромобили становятся стандартом, а традиционные ценности уходят на второй план.

Ferrari Luce - пятиместный лифтбек с четырьмя электромоторами и мощностью более 1000 л.с. Максимальная скорость превышает 310 км/ч, а запас хода заявлен свыше 500 км. Цена - 550 тысяч евро, что делает Luce одним из самых дорогих электрокаров в мире. В разработке дизайна участвовали Джони Айв и Марк Ньюсон, известные по работе с Apple. Однако внешний вид машины вызвал бурю критики: в интернете Luce сравнивают с бытовой техникой, резиновыми сандалиями и даже Fiat Multipla, который часто называют самым некрасивым автомобилем в истории.

Реакция рынка не заставила себя ждать: акции Ferrari после премьеры упали на 8,4%, а на следующий день просели еще на 0,1%. Инвесторы явно не уверены в успехе первого электромобиля бренда. Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло резко высказался о новинке, заявив, что «существует риск разрушить легенду» и выразил надежду, что хотя бы эмблему с машины уберут. В западных соцсетях Luce сравнивают с бюджетными моделями Nissan и Fiat, а в Китае шутят, что за эти деньги можно купить дюжину Xiaomi YU7 GT с похожими характеристиками.

Но у Ferrari есть своя стратегия. Как отмечают представители компании, Luce рассчитан не только на традиционных поклонников бренда, а прежде всего на состоятельных покупателей, уже привыкших к электромобилям. Это особенно актуально для Китая, где продажи Ferrari за последние годы резко снизились: с 1500 машин в 2022 году до 900 в 2025-м. Причина - жесткие налоги и ограничения на бензиновые авто, в то время как электрокары получают льготы и быстрое оформление номеров. В крупных городах, вроде Шанхая, статусный электромобиль становится неотъемлемой частью городской жизни, а громкие спорткары с ДВС уходят в прошлое.

На китайском рынке сейчас идет настоящая гонка за премиального покупателя: Huawei, Nio, BYD и другие местные бренды выпускают роскошные электромобили с ценами до 1,8 млн юаней. Ferrari пытается вернуть позиции, делая ставку на технологичность и отказ от наследия ДВС. В отличие от других европейских марок, Luce построен на новой платформе, без оглядки на прошлое. Это может сыграть на руку бренду, ведь в Китае «наследие» часто воспринимается как балласт, а не преимущество.

Дизайнер Ferrari Флавио Манцони объяснил, что при создании Luce пришлось полностью пересмотреть подход: если для бензиновых моделей важен прижим, то для электрокара - минимальное сопротивление воздуха. Поэтому кузов получился максимально гладким, а колеса - почти плоскими. Такой подход вызвал недоумение у фанатов, но может оказаться востребованным у новой аудитории.

В финале стоит отметить: судьба Ferrari Luce теперь зависит не от европейских коллекционеров, а от китайских миллиардеров, для которых важнее всего сочетание статуса и технологичности. Если Luce найдет отклик в Поднебесной, это может стать началом новой эры для Ferrari. По имеющимся данным, электромобили в Китае продолжают набирать популярность, а конкуренция среди премиальных брендов только усиливается. Для Ferrari это шанс не только выжить, но и заново определить свою роль в мире роскошных автомобилей.

