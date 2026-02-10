Как сотрудничество Ferrari с Джони Айвом привело к неожиданному результату в дизайне салона Luce

10 февраля 2026, 05:32
Ferrari Luce: почему интерьер первого электрокара вызвал недоумение у экспертов
Первый электромобиль Ferrari Luce удивил не только техническими характеристиками, но и интерьером, созданным с участием Джони Айва. Почему решение итальянцев вызвало споры среди специалистов и что это значит для будущего марки - разбираемся в деталях.
Выход первого электромобиля Ferrari стало событием, которое не могло остаться незамеченным. Однако наибольший резонанс вызвал не сам факт его появления, а подход компании к оформлению интерьера модели.
Ключевым решением стало приглашение к сотрудничеству Джони Айва — британского дизайнера, прославившегося работой над продукцией Apple. Этот шаг казался логичным: свежий взгляд, новые идеи, попытка уйти от привычных шаблонов. Но результат оказался настолько неожиданным, что вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки и экспертов автомобильного мира.
Вместо привычной атмосферы роскоши и спортивного духа, характерных для салонов Ferrari, интерьер нового автомобиля стал напоминать минималистичный гаджет. Панели управления, сенсорные экраны, отсутствие привычных физических кнопок — всё это создаёт ощущение, будто водитель оказался внутри большого смартфона на колёсах. Для многих приверженцев бренда такой подход стал настоящим шоком.
Как отмечают специалисты, Ferrari всегда была символом страсти, эмоций и неповторимого стиля. В интерьерах предыдущих моделей чувствовалась энергия, внимание к деталям, особая атмосфера, которую невозможно спутать ни с чем. В случае же с новинкой дизайнеры, судя по всему, решили отступить от традиций, сделав акцент на технологичность и лаконичность. Но не все готовы принять такой радикальный поворот.
Сотрудничество с Джони Айвом, по задумке руководства Ferrari, должно было вывести бренд на новый уровень и привлечь молодую аудиторию, привыкшую к цифровым устройствам. Однако результат получился противоречивым: многие эксперты увидели в этом не обновление, а размывание уникальной ДНК марки. В стремлении угнаться за трендами Ferrari рискует утратить ту особую магию, которая всегда отличала её от конкурентов.
Тем не менее, нельзя не признать, что это — смелый эксперимент. Итальянцы не побоялись доверить ключевой элемент имиджа стороннему специалисту, известному своим нестандартным подходом. Такой риск может как принести успех, так и обернуться разочарованием. Пока сложно сказать, как отреагирует на новинку рынок: одни оценят свежесть идей, другие будут скучать по классическим решениям.
В любом случае, история с интерьером нового электрокара уже стала поводом для жарких дискуссий. Некоторые считают, что Ferrari наконец открылась миру технологий и готова к переменам. Другие уверены, что в погоне за модой компания теряет связь с собственными истоками.
Как бы то ни было, первый электрокар Ferrari стал не просто новым автомобилем, а символом сложного выбора между традициями и инновациями.
