Электрокар Ferrari Luce удивил мощностью и новым дизайном от LoveFrom

Ferrari Luce стал первым электрокаром марки: четыре мотора и запас хода 530 км

Ferrari представил свой первый полностью электрический спорткар - Ferrari Luce. Модель получила четыре электромотора, уникальный дизайн и рекордную для бренда практичность. Почему этот шаг важен для рынка и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях премьеры.

Появление Ferrari Luce - событие, которое может изменить представление о спортивных автомобилях не только для поклонников бренда, но и для всего рынка. Для российских автолюбителей это сигнал: даже самые консервативные производители переходят на электротягу, а значит, тренд на электромобили становится все более очевидным и для отечественного рынка.

Ferrari Luce - первый полностью электрический спорткар марки, построенный на новой платформе с четырьмя электродвигателями, по одному на каждое колесо. Суммарная мощность достигает 1050 л.с., а запас хода превышает 530 км. Такой результат стал возможен благодаря батарее емкостью 122 кВт·ч, которую разработали и собрали в Маранелло. Инженеры предусмотрели быструю зарядку до 350 кВт, что позволяет восполнить запас энергии за минимальное время.

Дизайн автомобиля разработан коллективом LoveFrom под руководством Джони Айва и Марка Ньюсона. Внешность Luce отличается стеклянным куполом, «парящими» аэродинамическими элементами и четырьмя дверями - впервые для Ferrari. В салоне пять мест, что также стало неожиданностью для поклонников марки. Интерьер сочетает механические органы управления с цифровыми дисплеями Samsung Display©, а за звук отвечает аудиосистема на 21 динамик и 3000 Вт.

Техническая начинка впечатляет: активная подвеска с электронным управлением, полноуправляемое шасси, интеграция силовой установки и динамики через новый блок Vehicle Control Unit. Система Side Slip Control X и полный контроль тяги на каждом колесе обеспечивают управляемость на уровне лучших бензиновых моделей. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч - 6,8 секунды, максимальная скорость превышает 310 км/ч.

В конструкции широко применен переработанный алюминий, что позволило снизить массу и уменьшить выбросы при производстве. Для повышения комфорта и снижения шума использованы эластичные крепления подрамника и активные аэродинамические решетки. Новая философия управления тягой реализована через пять уровней мощности и рекуперации, которые можно менять подрулевыми лепестками.

Ferrari Luce поддерживает новые сервисы через приложение MyFerrari Luce: дистанционное управление, расширенная навигация и другие функции. На ключевые компоненты электропривода действует восьмилетняя гарантия, а обслуживание включено на семь лет. По имеющимся данным, Luce открывает для Ferrari новый сегмент, совмещая традиционную динамику и роскошь с экологичностью и современными технологиями.

Для справки: Ferrari - один из последних крупных производителей спорткаров, кто решился на выпуск полноценного электромобиля. В последние годы спрос на электрокары в Европе и Китае растет, а конкуренты уже представили свои решения в этом сегменте. Появление Luce может подтолкнуть и другие премиальные бренды к ускоренному переходу на электротягу. Важно отметить, что Ferrari сохранил фирменный подход к деталям и управляемости, несмотря на смену типа силовой установки.