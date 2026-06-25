Скандал вокруг Ferrari Luce: что не так с новым суперкаром за 43 миллиона рублей

25 июня 2026, 15:54
Ferrari Luce вызвал скандал: директор по маркетингу ушел после 16 лет работы
Ferrari Luce вызвал скандал: директор по маркетингу ушел после 16 лет работы
В Ferrari произошли неожиданные кадровые перемены: после выхода электромобиля Luce компанию покинул директор по маркетингу, проработавший в Маранелло 16 лет. Почему это событие вызвало такой резонанс, какие последствия ждут бренд и что говорят эксперты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и мнения элиты, а стоимость новинки удивила даже поклонников. Что грозит Ferrari и кто займет ключевой пост - в нашем материале.
Скандал вокруг нового электромобиля Ferrari Luce стал одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей по всему миру. Причина проста: впервые за долгое время итальянский бренд оказался в центре критики не из-за технических характеристик, а из-за внешнего вида и реакции публики. Для многих поклонников Ferrari это стало неожиданностью, ведь компания всегда славилась своим чувством стиля и умением угадывать вкусы покупателей.
Выпуск Luce вызвал бурю эмоций: миллионы фанатов по всему миру, включая представителей итальянской элиты, открыто выразили недовольство внешним обликом электрокара. Дизайн, разработанный американской студией LoveFrom Джони Ива и Марка Ньюсона, оказался настолько спорным, что обсуждение не утихает уже несколько недель. В результате этого провала Ferrari пришлось принять серьезные кадровые решения.
На этой неделе стало известно, что Энрико Гальера, занимавший пост директора по маркетингу Ferrari S.p.A. 16 лет, покидает компанию. Его уход связывают именно с неудачным запуском Luce, хотя официальные представители бренда отрицают прямую связь между этими событиями. Уже объявлено, что новым руководителем маркетинга станет Массимилиано ди Сильвестри, ранее возглавлявший итальянское подразделение BMW. Он приступит к работе с 1 июля.
Сам электромобиль Ferrari Luce - это полноприводный пятидверный хетчбэк с четырьмя электромоторами и мощностью 1035 л.с. Весит новинка около 2,5 тонн, а цена почти достигает полумиллиона евро (примерно 43 миллиона рублей). Такой ценник и необычный внешний вид стали предметом жарких споров даже среди лояльных поклонников марки. Многие отмечают, что для Ferrari подобный шаг выглядит рискованным, особенно на фоне растущей конкуренции на рынке электрокаров.
Интересно, что в последние годы электромобили все чаще становятся поводом для громких новостей. Например, недавно китайский электрокар Xiaomi YU7 GT установил рекорд на Нюрбургринге, проехав трассу без водителя - этот случай тоже вызвал много обсуждений среди экспертов. Такие события показывают, насколько быстро меняется рынок и как сложно даже признанным лидерам удерживать позиции.
Если взглянуть на ситуацию шире, уход Гальеры может указывать на то, что Ferrari готова к внутренним переменам и поиску новых подходов к продвижению своих моделей. Важно отметить, что Luce - не просто очередная новинка, а попытка бренда заявить о себе в сегменте электромобилей, где конкуренция становится все жестче. Судя по имеющимся данным, дальнейшее развитие событий вокруг Ferrari Luce и кадровых перестановок в компании будет внимательно отслеживаться как экспертами, так и простыми автолюбителями. Для российского рынка это сигнал: даже самые именитые бренды не застрахованы от ошибок, а перемены в индустрии могут затронуть каждого.
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