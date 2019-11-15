15 ноября 2019, 17:01
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
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Фото: Ferrari
Компания Ferrari на специальном мероприятии в Риме представила новое 620-сильное купе Roma. Новинка построена на шасси Ferrari Portofino, но отличается оригинальным дизайном.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
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Габаритная длина Ferrari Roma составляет 4 656 мм, а размер колесной базы – 2 670 мм. Модель построена на одной платформе с купе-кабриолетом Ferrari Portofino. Дизайн кузова выполнен в духе классического спорткара Ferrari Daytona, дебютировавшего в 1968 году на Парижском автосалоне.
Посадочная формула Ferrari Roma заявлена как «2+». Другими словами, второй ряд сидений – номинальный. Ничего, кроме сумок, там не поместится. В салоне – цифровая панель приборов, вертикально ориентированный сенсорный экран для управления медиасистемой и климатической установкой и отдельный тачскрин перед пассажирским сидением. Продажи стартуют весной 2020 года. Цены будут начинаться от 190 000 евро.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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