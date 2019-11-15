Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
15 ноября 2019, 17:01

Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии

  • 91
  • 0
Фото: Ferrari
Компания Ferrari на специальном мероприятии в Риме представила новое 620-сильное купе Roma. Новинка построена на шасси Ferrari Portofino, но отличается оригинальным дизайном.
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии

Фото: Ferrari

Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии

Фото: Ferrari

Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии

Фото: Ferrari

Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии

Фото: Ferrari

Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии

Фото: Ferrari

Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
Ранее мы писали
Главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс поделился некоторыми подробностями о новой модели Purosangue с увеличенным ...
Читать далее
Суперкар Ferrari Roma – новая страница в истории итальянской марки. До сих пор в ее «конюшне» еще не было относительно доступных автомобилей с передним расположением двигателя V8. Купе «прощупывает» сегмент, занимаемый Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT.

Габаритная длина Ferrari Roma составляет 4 656 мм, а размер колесной базы – 2 670 мм. Модель построена на одной платформе с купе-кабриолетом Ferrari Portofino. Дизайн кузова выполнен в духе классического спорткара Ferrari Daytona, дебютировавшего в 1968 году на Парижском автосалоне. 

Посадочная формула Ferrari Roma заявлена как «2+». Другими словами, второй ряд сидений – номинальный. Ничего, кроме сумок, там не поместится. В салоне – цифровая панель приборов, вертикально ориентированный сенсорный экран для управления медиасистемой и климатической установкой и отдельный тачскрин перед пассажирским сидением. Продажи стартуют весной 2020 года. Цены будут начинаться от 190 000 евро.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Феррари
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Самые распространенные автомобили в Москве
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ferrari назвала новый суперкар в честь столицы Италии
{{material_127556}}Суперкар Ferrari Roma – новая страница в истории итальянской марки. До сих пор в ее «конюшне» еще не было относительно доступных автомобилей с передним расположением двигателя V8. Купе «прощупывает» сегмент, занимаемый Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT.Габаритная длина Ferrari Roma составляет 4 656 мм, а размер колесной базы – 2 670 мм. Модель построена на одной платформе с купе-кабриолетом Ferrari Portofino. Дизайн кузова выполнен в духе классического спорткара Ferrari Daytona, дебютировавшего в 1968 году на Парижском автосалоне. Посадочная формула Ferrari Roma заявлена как «2+». Другими словами, второй ряд сидений – номинальный. Ничего, кроме сумок, там не поместится. В салоне – цифровая панель приборов, вертикально ориентированный сенсорный экран для управления медиасистемой и климатической установкой и отдельный тачскрин перед пассажирским сидением. Продажи стартуют весной 2020 года. Цены будут начинаться от 190 000 евро.
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Волгоград Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.