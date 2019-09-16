16 сентября 2019, 01:23
Ferrari не планирует наращивать объемы производства
- 103
- 0
На премьере двух суперкаров в Италии представители Ferrari заявили, что компания всегда будет выпускать меньше автомобилей, чем того требует рынок. Делается это намеренно, чтобы сохранить эксклюзивный статус марки.
Ранее мы писали
Компания Ferrari спустя полвека вернулась к идее мощных родстеров. Новый суперкар Ferrari 812 GTS получил ...Читать далее
В ближайших планах компании – не увеличивать объемы производства, а создать новый сегмент и абсолютно новый автомобиль. Что это будет? Возможно, речь идет о модели Purosangue с увеличенным дорожным просветом. Однако новинка, по всей видимости, выйдет не раньше, чем через два года. Известно, что сейчас инженеры Ferrari работают над новой архитектурой с V-образными шестицилиндровыми двигателями.
Нынешний год получился насыщенным для Ferrari. В январе компания объявила, что представит до конца года пять новых моделей. Первым из них стал Fribute T8, вторым - SF90 Stradale , а третьим и четвертым F8 Tributo Spider и 812 GTS. Следовательно, остался лишь один новый суперкар, дебют которого должен состояться в течение ближайших трех месяцев.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве