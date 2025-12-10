Виртуальный Neo Testarossa возвращает культовый стиль Ferrari – сравнение с будущим гибридом

10 декабря 2025, 06:32
Ferrari Neo Testarossa: цифровое возрождение легенды 80-х в новом облике
Ferrari Neo Testarossa: цифровое возрождение легенды 80-х в новом облике
Ferrari Testarossa возвращается в цифровом рендере Neo Testarossa. Новый взгляд на классику 80-х удивляет поклонников. Ожидается выход гибридной 849 Testarossa в 2026 году. Какой дизайн ближе к идеалу Ferrari? Узнайте подробности.
Ferrari Testarossa – это не просто автомобиль, а символ целой эпохи. Восьмидесятые годы подарили миру множество ярких суперкаров, но именно Testarossa стала настоящей иконой благодаря своему узнаваемому силуэту и частым появлениям на экранах. Даже те, кто далек от автомобильной темы, без труда отличат этот автомобиль среди других.
Выпускалась Testarossa с 1984 по 1996 год в кузове купе с компоновкой среднемоторного заднеприводного спорткара. За это время было собрано почти 10 тысяч экземпляров, и хотя точное количество сохранившихся машин неизвестно, на рынке всегда можно найти предложения. Средняя стоимость – около 150 тысяч долларов, но за лучшие экземпляры коллекционеры готовы выложить и более 200 тысяч, а подержанные варианты можно найти и за 100 тысяч.
Значимость имени Testarossa для Ferrari настолько велика, что компания решила вернуть его в современную линейку. Уже в 2026 году стартует производство новой модели – 849 Testarossa, которая будет доступна в двух вариантах кузова: купе и кабриолет.
Новая 849 Testarossa позиционируется как преемник SF90 и оснащается гибридной силовой установкой на базе V8, дополненной тремя электромоторами. Суммарная мощность достигает 1035 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды. Для сравнения, Lamborghini Revuelto с 1001 л.с. разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды, так что Ferrari вновь вырывается вперед в гонке технологий и динамики.
Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, внешний облик новой Testarossa вызывает споры. Дизайн современного суперкара выглядит эффектно, но, по мнению многих поклонников марки, ему не хватает фирменных черт оригинала – например, знаменитых боковых «жабр». Возможно, ради аэродинамики дизайнеры отказались от этих элементов, но неужели пара десятых секунды в разгоне важнее узнаваемого стиля?
Вдохновившись этим вопросом, энтузиасты создали цифровой рендер Neo Testarossa, который возвращает к жизни дух классики. Виртуальная модель, появившаяся в соцсетях, мгновенно привлекла внимание фанатов Ferrari. В ней угадываются черты оригинала, но с современным прочтением – и многие уже заявили, что выбрали бы именно такой вариант вместо официальной новинки.
Сравнивая оба подхода, становится ясно: для одних важнее технологический прогресс и рекорды, для других – сохранение наследия и узнаваемого облика. Какой путь выберет Ferrari в будущем, покажет время. А пока поклонники могут только мечтать о том, чтобы увидеть Neo Testarossa не только на экране, но и на дорогах.
Похожие материалы Феррари, Ламборджини
-
10.12.2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
10.12.2025, 07:03
Редкий Cadillac Fleetwood Talisman 1974 года: роскошь на колесах с неожиданной проблемой
Cadillac Fleetwood Talisman 1974 года — воплощение американской роскоши. Владелец обратился к специалисту после инцидента с мотором. Автомобиль уникален и встречается крайне редко. Что случилось с этим культовым седаном — читайте далее.Читать далее
-
10.12.2025, 06:54
Triumph Speed 400 превратили в уникальный Viper и выставили на продажу
Triumph Speed 400 редко оказывается в центре внимания. В 2023 году модель появилась благодаря сотрудничеству британцев и индийской Bajaj. Этот мотоцикл рассчитан на широкий круг райдеров. Теперь у него появилась уникальная версия. Что в ней особенного? Подробности – в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 06:23
Kia Bongo 4WD с интегрированным жилым модулем для экстремальных условий и путешествий
Уникальный дом на колесах на базе Kia Bongo 4WD готов к эксплуатации в любых климатических условиях. Модуль рассчитан на троих и полностью автономен. Возможна установка на разные автомобили. Цена стартует от 1,5 млн рублей. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
10.12.2025, 06:02
В России продают электромобиль Eonyx M2 за 840 тысяч рублей – что это за модель
В России появился электромобиль Eonyx M2 по цене ниже миллиона рублей. Модель относится к классу квадрициклов и отличается необычными характеристиками. В статье рассказываем, чем интересен этот электрокар и для кого он подойдет. Узнайте, какие версии доступны и где можно купить новинку.Читать далее
-
10.12.2025, 05:51
Летающие автомобили из Китая: как eVTOL меняют будущее транспорта
На автосалоне в Шанхае 2025 года дебютировали уникальные летающие автомобили. Китайские инженеры удивили новыми eVTOL с дальностью до 100 км. Впечатляющие технологии и неожиданные решения ждут вас в обзоре. Узнайте, как изменится транспорт будущего.Читать далее
-
10.12.2025, 05:32
Редкий универсал Mercury Sable 1999 года продается дешевле смартфона
Вспомните атмосферу начала 2000-х с необычным универсалом Mercury Sable. Этот автомобиль словно машина времени, сохранившая дух ушедшей эпохи. Его цена удивит даже самых экономных автолюбителей. Почему этот универсал может стать находкой года? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:15
Ford отзывает внедорожники Lincoln Navigator 2025 года из-за дефекта задней оптики
Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Феррари, Ламборджини
-
10.12.2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
10.12.2025, 07:03
Редкий Cadillac Fleetwood Talisman 1974 года: роскошь на колесах с неожиданной проблемой
Cadillac Fleetwood Talisman 1974 года — воплощение американской роскоши. Владелец обратился к специалисту после инцидента с мотором. Автомобиль уникален и встречается крайне редко. Что случилось с этим культовым седаном — читайте далее.Читать далее
-
10.12.2025, 06:54
Triumph Speed 400 превратили в уникальный Viper и выставили на продажу
Triumph Speed 400 редко оказывается в центре внимания. В 2023 году модель появилась благодаря сотрудничеству британцев и индийской Bajaj. Этот мотоцикл рассчитан на широкий круг райдеров. Теперь у него появилась уникальная версия. Что в ней особенного? Подробности – в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 06:23
Kia Bongo 4WD с интегрированным жилым модулем для экстремальных условий и путешествий
Уникальный дом на колесах на базе Kia Bongo 4WD готов к эксплуатации в любых климатических условиях. Модуль рассчитан на троих и полностью автономен. Возможна установка на разные автомобили. Цена стартует от 1,5 млн рублей. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
10.12.2025, 06:02
В России продают электромобиль Eonyx M2 за 840 тысяч рублей – что это за модель
В России появился электромобиль Eonyx M2 по цене ниже миллиона рублей. Модель относится к классу квадрициклов и отличается необычными характеристиками. В статье рассказываем, чем интересен этот электрокар и для кого он подойдет. Узнайте, какие версии доступны и где можно купить новинку.Читать далее
-
10.12.2025, 05:51
Летающие автомобили из Китая: как eVTOL меняют будущее транспорта
На автосалоне в Шанхае 2025 года дебютировали уникальные летающие автомобили. Китайские инженеры удивили новыми eVTOL с дальностью до 100 км. Впечатляющие технологии и неожиданные решения ждут вас в обзоре. Узнайте, как изменится транспорт будущего.Читать далее
-
10.12.2025, 05:32
Редкий универсал Mercury Sable 1999 года продается дешевле смартфона
Вспомните атмосферу начала 2000-х с необычным универсалом Mercury Sable. Этот автомобиль словно машина времени, сохранившая дух ушедшей эпохи. Его цена удивит даже самых экономных автолюбителей. Почему этот универсал может стать находкой года? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:15
Ford отзывает внедорожники Lincoln Navigator 2025 года из-за дефекта задней оптики
Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве