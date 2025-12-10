Виртуальный Neo Testarossa возвращает культовый стиль Ferrari – сравнение с будущим гибридом

Ferrari Neo Testarossa: цифровое возрождение легенды 80-х в новом облике

Ferrari Testarossa возвращается в цифровом рендере Neo Testarossa. Новый взгляд на классику 80-х удивляет поклонников. Ожидается выход гибридной 849 Testarossa в 2026 году. Какой дизайн ближе к идеалу Ferrari? Узнайте подробности.

Ferrari Testarossa – это не просто автомобиль, а символ целой эпохи. Восьмидесятые годы подарили миру множество ярких суперкаров, но именно Testarossa стала настоящей иконой благодаря своему узнаваемому силуэту и частым появлениям на экранах. Даже те, кто далек от автомобильной темы, без труда отличат этот автомобиль среди других.

Выпускалась Testarossa с 1984 по 1996 год в кузове купе с компоновкой среднемоторного заднеприводного спорткара. За это время было собрано почти 10 тысяч экземпляров, и хотя точное количество сохранившихся машин неизвестно, на рынке всегда можно найти предложения. Средняя стоимость – около 150 тысяч долларов, но за лучшие экземпляры коллекционеры готовы выложить и более 200 тысяч, а подержанные варианты можно найти и за 100 тысяч.

Фото: Соцсети / mrfrooqi

Значимость имени Testarossa для Ferrari настолько велика, что компания решила вернуть его в современную линейку. Уже в 2026 году стартует производство новой модели – 849 Testarossa, которая будет доступна в двух вариантах кузова: купе и кабриолет.

Новая 849 Testarossa позиционируется как преемник SF90 и оснащается гибридной силовой установкой на базе V8, дополненной тремя электромоторами. Суммарная мощность достигает 1035 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды. Для сравнения, Lamborghini Revuelto с 1001 л.с. разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды, так что Ferrari вновь вырывается вперед в гонке технологий и динамики.

Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, внешний облик новой Testarossa вызывает споры. Дизайн современного суперкара выглядит эффектно, но, по мнению многих поклонников марки, ему не хватает фирменных черт оригинала – например, знаменитых боковых «жабр». Возможно, ради аэродинамики дизайнеры отказались от этих элементов, но неужели пара десятых секунды в разгоне важнее узнаваемого стиля?

Вдохновившись этим вопросом, энтузиасты создали цифровой рендер Neo Testarossa, который возвращает к жизни дух классики. Виртуальная модель, появившаяся в соцсетях, мгновенно привлекла внимание фанатов Ferrari. В ней угадываются черты оригинала, но с современным прочтением – и многие уже заявили, что выбрали бы именно такой вариант вместо официальной новинки.

Сравнивая оба подхода, становится ясно: для одних важнее технологический прогресс и рекорды, для других – сохранение наследия и узнаваемого облика. Какой путь выберет Ferrari в будущем, покажет время. А пока поклонники могут только мечтать о том, чтобы увидеть Neo Testarossa не только на экране, но и на дорогах.