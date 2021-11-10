Ferrari откроет интерактивный аттракцион в Леголенде
Lego стало важной развивающей игрой в жизни современного ребенка, оно дает новые творческие способы самовыражения. Строительные блоки были превращены в бесчисленное количество различных творений, от фантастических космических кораблей до реальных суперкаров.
Интерактивный аттракцион Ferrari «Build and Race» будет состоять из трех зон. В первой член экипажа Lego Pit приветствует гостей, которые затем смогут посидеть в моделе Lego Ferrari F40, выполненной в натуральную величину. Затем гости могут создать собственную модель Lego Ferrari и поучаствовать в гонках на одной из трех трасс.
«Ferrari славится производством автомобилей, уникальных с точки зрения производительности, инноваций и дизайна, устанавливая стандарты роскоши и совершенства в автомобильном мире», — сказал президент Legoland California Resort Курт Стокс.
«Опыт Build and Race был разработан для взаимодействия с любителями Ferrari и LEGO всех возрастов в соответствии со стратегией Ferrari, направленной на более молодых фанатов», — сказала директор Ferrari по развлечениям и киберспорту Аннабель Рочфорт.
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