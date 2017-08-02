2 августа 2017, 13:30

Ferrari нарастит продажи за счет SUV

Итальянская компания Ferrari, известная своими спортивными автомобилями, решила заняться разработкой и выпуском внедорожников. Также автопроизводитель планирует увеличить размер своей прибыли в два раза к 2022 году.
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Именно с этой целью руководство бренда решило расширить продуктовую линейку за счет представителя сегмента SUV. Внедорожник должен превзойти по габаритам универсал Ferrari GTC4Lusso. Представители компании сообщили, что для них не подходит путь других премиум-брендов, и в отличие от Maserati, Bentley и Lamborghini они не собираются разрабатывать очередной роскошный кроссовер. Инженеры Ferrari сосредоточены на разработке совершенного нового типа автомобилей. Приблизительная дата премьеры - 2021 год.

Пока никакой точной информации об особенностях итальянского внедорожника, но есть основания предполагать, что новинка получит имя «Utility Vehicle»

Напомним, что компания существует с 1928 года и до середины прошлого века выпускала исключительно гоночные болиды. Позже под брендом Ferrari появились уличные спорткары. Сейчас автопроизводитель продолжать развивать свои «классические» версии и готовится в выпуску новых версий.

Новинки и концепт кары Феррари

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari нарастит продажи за счет SUV
{{material_120005}}Именно с этой целью руководство бренда решило расширить продуктовую линейку за счет представителя сегмента SUV. Внедорожник должен превзойти по габаритам универсал Ferrari GTC4Lusso. Представители компании сообщили, что для них не подходит путь других премиум-брендов, и в отличие от Maserati, Bentley и Lamborghini они не собираются разрабатывать очередной роскошный кроссовер. Инженеры Ferrari сосредоточены на разработке совершенного нового типа автомобилей. Приблизительная дата премьеры - 2021 год.Пока никакой точной информации об особенностях итальянского внедорожника, но есть основания предполагать, что новинка получит имя «Utility Vehicle»Напомним, что компания существует с 1928 года и до середины прошлого века выпускала исключительно гоночные болиды. Позже под брендом Ferrari появились уличные спорткары. Сейчас автопроизводитель продолжать развивать свои «классические» версии и готовится в выпуску новых версий.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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