2 августа 2017, 13:30
Ferrari нарастит продажи за счет SUV
Итальянская компания Ferrari, известная своими спортивными автомобилями, решила заняться разработкой и выпуском внедорожников. Также автопроизводитель планирует увеличить размер своей прибыли в два раза к 2022 году.
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Пока никакой точной информации об особенностях итальянского внедорожника, но есть основания предполагать, что новинка получит имя «Utility Vehicle»
Напомним, что компания существует с 1928 года и до середины прошлого века выпускала исключительно гоночные болиды. Позже под брендом Ferrari появились уличные спорткары. Сейчас автопроизводитель продолжать развивать свои «классические» версии и готовится в выпуску новых версий.
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Комментарии пользователей
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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