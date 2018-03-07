7 марта 2018, 13:30
Ferrari подтвердила выпуск кроссовера
Первый кросcовер Ferrari обещают выпустить в следующем году. Автомобиль оснастят гибридной установкой на базе восьмицилиндрового бензинового мотора. Стоимость новинки составит около 300 000 евро.
Глава Ferrari Серджио Маркионне подтвердил планы по выпуску кроссовера. В настоящее время компания проводит тестовые испытания первых прототипов. Кроссовер, по всей видимости, построят на той же новой алюминиевой платформе, что и преемник суперкара GTC4 Lusso. Новинку оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновая «восьмерка».
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С 2020 года в Европе ужесточаются экологические требования к автомобилям. Сейчас это не затрагивает Ferrari, поскольку новые правила касаются только автопроизводителей, выпускающий более 10 000 автомобилей в год. Но с выходом на рынок кроссовера, продажи итальянской марки могут существенно увеличиться. Ведь интерес к SUV-сегменту во всем мире продолжает расти. Поэтому новая гибридная модель с пониженными выбросами CO2 будет как раз кстати. Кроссовер Ferrari поборется за покупателей с Lamborghini Urus и новой гибридной версией Bentley Bentayga. Стоимость новинки составит от 300 000 евро.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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