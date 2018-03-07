7 марта 2018, 13:30

Ferrari подтвердила выпуск кроссовера

Первый кросcовер Ferrari обещают выпустить в следующем году. Автомобиль оснастят гибридной установкой на базе восьмицилиндрового бензинового мотора. Стоимость новинки составит около 300 000 евро.
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Глава Ferrari Серджио Маркионне подтвердил планы по выпуску кроссовера. В настоящее время компания проводит тестовые испытания первых прототипов. Кроссовер, по всей видимости, построят на той же новой алюминиевой платформе, что и преемник суперкара GTC4 Lusso. Новинку оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновая «восьмерка». 

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Кроссовер станет второй гибридной моделью Ferrari. Ранее смешанную силовую установку получил суперкар LaFerrari, но такие автомобили выпустили очень ограниченным тиражом. По словам Маркионне, новая модель получит настоящую гибридную установку, в отличие от электрической настройки LaFerrari, главной целью которой было повысить отдачу и улучшить динамические показатели.

С 2020 года в Европе ужесточаются экологические требования к автомобилям. Сейчас это не затрагивает Ferrari, поскольку новые правила касаются только автопроизводителей, выпускающий более 10 000 автомобилей в год. Но с выходом на рынок кроссовера, продажи итальянской марки могут существенно увеличиться. Ведь интерес к SUV-сегменту во всем мире продолжает расти. Поэтому новая гибридная модель с пониженными выбросами CO2 будет как раз кстати. Кроссовер Ferrari поборется за покупателей с Lamborghini Urus и новой гибридной версией Bentley Bentayga. Стоимость новинки составит от 300 000 евро.
Новинки и концепт кары Феррари
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari подтвердила выпуск кроссовера
Глава Ferrari Серджио Маркионне подтвердил планы по выпуску кроссовера. В настоящее время компания проводит тестовые испытания первых прототипов. Кроссовер, по всей видимости, построят на той же новой алюминиевой платформе, что и преемник суперкара GTC4 Lusso. Новинку оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновая «восьмерка». {{material_120348}}Кроссовер станет второй гибридной моделью Ferrari. Ранее смешанную силовую установку получил суперкар LaFerrari, но такие автомобили выпустили очень ограниченным тиражом. По словам Маркионне, новая модель получит настоящую гибридную установку, в отличие от электрической настройки LaFerrari, главной целью которой было повысить отдачу и улучшить динамические показатели.С 2020 года в Европе ужесточаются экологические требования к автомобилям. Сейчас это не затрагивает Ferrari, поскольку новые правила касаются только автопроизводителей, выпускающий более 10 000 автомобилей в год. Но с выходом на рынок кроссовера, продажи итальянской марки могут существенно увеличиться. Ведь интерес к SUV-сегменту во всем мире продолжает расти. Поэтому новая гибридная модель с пониженными выбросами CO2 будет как раз кстати. Кроссовер Ferrari поборется за покупателей с Lamborghini Urus и новой гибридной версией Bentley Bentayga. Стоимость новинки составит от 300 000 евро.
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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