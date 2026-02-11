Ferrari вновь удивляет: что придумал дизайнер Apple для салона нового спорткара

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 09:39

Ferrari показала интерьер первого электрокара: необычные решения от бывшего дизайнера Apple

Ferrari раскрыла интерьер своего дебютного электрокара Luce, над которым работал экс-дизайнер Apple Джони Айв. В салоне - неожиданный микс ретро и цифровых технологий. Что это значит для будущего премиальных авто - разбираемся.

Для российских автолюбителей новость о премьере интерьера первого электромобиля Ferrari - не просто очередная мировая премьера. Это история о том, как даже самые консервативные бренды пересматривают свои традиции ради новых технологий и комфорта. В условиях, когда рынок электрокаров в России только начинает набирать обороты, опыт Ferrari может стать ориентиром для отечественных производителей и поводом задуматься о будущем премиального сегмента.

Ferrari официально представила детали салона модели Luce - первого в истории марки электромобиля. Над проектом работала студия LoveFrom, основанная Джони Айвом, бывшим главным дизайнером Apple, и Марком Ньюсоном, известным промышленным дизайнером. Их задача была не просто создать очередной футуристичный интерьер, а переосмыслить саму философию управления автомобилем.

Фото: Ferrari

Вопреки ожиданиям, в Luce не доминируют сенсорные экраны и полностью цифровые панели. Наоборот, инженеры и дизайнеры сделали ставку на физические кнопки, механические тумблеры и поворотные регуляторы. Каждый элемент управления прошел через десятки этапов тестирования, чтобы добиться идеального тактильного отклика и характерного звука при нажатии. Особое внимание привлекла кнопка запуска двигателя, расположенная не на привычном месте, а прямо над головой водителя - решение, вдохновленное авиацией.

Рулевое колесо - отдельная история. Оно выполнено в стиле болидов «Формулы-1» 1960-х годов: три тонкие спицы, открытый алюминий, 19 деталей, изготовленных с помощью ЧПУ. Такой подход позволил сделать руль легче стандартных аналогов, а встроенные сенсорные элементы дают возможность настраивать параметры автомобиля, не отвлекаясь на экраны. Это не просто дань моде на ретро - это попытка вернуть водителю ощущение контроля и связи с машиной, которое часто теряется в современных цифровых салонах.

Фото: Ferrari

Приборная панель - результат сотрудничества с Samsung Display. Здесь используются две наложенные друг на друга OLED-панели, создающие эффект многослойных аналоговых циферблатов. В центре - физическая стрелка, которая дополняет цифровую графику. Такой гибридный подход вдохновлен классическими приборами Veglia и Jaeger, а также авиационной графикой. В итоге интерьер Luce выглядит не как очередной «гаджет на колесах», а как тщательно продуманный инструмент для водителя, где каждая деталь имеет значение.

Внешний облик Luce пока держится в секрете, но уже известно, что премьера состоится в мае. По словам председателя правления Ferrari Джона Элканна, первый полностью электрический автомобиль марки будет представлен 9 октября 2025 года. Для этого в Маранелло строится отдельный цех, где компания планирует разрабатывать все ключевые компоненты самостоятельно. Такой подход подчеркивает стремление Ferrari сохранить контроль над качеством и уникальностью своих машин даже в эпоху электрификации.

Фото: Ferrari

Для российского рынка, где премиальные электрокары пока редкость, опыт Ferrari может стать примером того, как сочетать инновации с уважением к традициям. Не исключено, что в ближайшие годы подобные решения появятся и у других производителей, а физические элементы управления вновь станут признаком статуса и внимания к деталям. В любом случае, Luce уже сейчас задает новую планку для всего сегмента.

Упомянутые марки: Ferrari
