Ferrari показала свой новый необычный автомобиль

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Новый Ferrari Testa Rossa J – это электрическая ода автомобильной иконе в масштабе 3:4 и игрушка для больших мальчиков, как и все остальные творения The Little Car Company. Автомобиль назвали Pacco Gara Ferrari Testa Rossa J и он полностью соответствует облику оригинальной модели, которая стала легендой Ле-Мана. В конце 1950-х – начале 1960-х годов Ferrari 250 Testa Rossa выиграл 10 международных автогонок. Он трижды побеждал в 24-часовом марафоне Ле-Мана (1958, 1960 и 1961 годах) и трижды в 12-часовом марафоне Себринга (1958, 1959 и 1961 годах).

Масштабная копия легендарного спорткара получила съемный каркас безопасности с болтовым креплением, зеркало только со стороны водителя и фары в стилистике того времени. Добавляет шарма красная кожаная накидка со стороны пассажира. Прикрепленные болтами гоночные ремни безопасности Sabelt можно считать данью уважения гонщикам Scuderia. Завершают образ классическое рулевое колесо, винтажные датчики и кнопки, а также очень простая приборная панель с небольшим ветровым стеклом перед ней.

Фото: The Little Car Company

Не стоит ожидать от модели сногсшибательных характеристик. Она выглядит как классический гоночный автомобиль, но оснащена крошечным электродвигателем мощностью 19 сил, питаемым от небольшой батареи. В любом случае, это лучше, чем крутить педали. Цены пока не сообщают, но дешевым Pacco Gara Ferrari Testa Rossa J точно не будет. Официально новинку представят в Швейцарии на Международном конкурсе элегантности в Санкт-Морице, который пройдет 24 и 25 февраля. Гостям даже предложат пройти снежный тест-драйв.

Упомянутые модели: Ferrari Testarossa

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