Ferrari показала свой новый необычный автомобиль
Фото: The Little Car Company
Фото: The Little Car Company
Фото: The Little Car Company
Фото: The Little Car Company
Масштабная копия легендарного спорткара получила съемный каркас безопасности с болтовым креплением, зеркало только со стороны водителя и фары в стилистике того времени. Добавляет шарма красная кожаная накидка со стороны пассажира. Прикрепленные болтами гоночные ремни безопасности Sabelt можно считать данью уважения гонщикам Scuderia. Завершают образ классическое рулевое колесо, винтажные датчики и кнопки, а также очень простая приборная панель с небольшим ветровым стеклом перед ней.
Не стоит ожидать от модели сногсшибательных характеристик. Она выглядит как классический гоночный автомобиль, но оснащена крошечным электродвигателем мощностью 19 сил, питаемым от небольшой батареи. В любом случае, это лучше, чем крутить педали. Цены пока не сообщают, но дешевым Pacco Gara Ferrari Testa Rossa J точно не будет. Официально новинку представят в Швейцарии на Международном конкурсе элегантности в Санкт-Морице, который пройдет 24 и 25 февраля. Гостям даже предложат пройти снежный тест-драйв.
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Битва икон суперкаров 1980-х годов Lamborghini Countach и Ferrari Testarossa: видео
Если вы выросли в 80-х и увлекались автомобилями, велика вероятность, что у вас на стене в спальне висел плакат с одной из этих машин. Возможно, там красовались и Ferrari Testarossa и Lamborghini Countach. Но что было лучшим в реальной жизни?Читать далее
-
08.08.2017, 13:02
Ferrari лишилась прав на бренд Testarossa
Если бы итальянский машиностроитель знал, что рискует лишиться наименования своего бренда Testarossa, то наверняка бы пользоваться им активнее. Но по решению Дюссельдорфского суда звучное имя передано фабрике по производству игрушек Autec AG.Читать далее
-
10.02.2023, 00:14
Kia Rio уходит с двух крупных рынков
Компактная и недорогая Kia Rio уходит еще с двух крупных мировых авторынков. Решение корейского производителя связано с низкими продажами относительно конкурентов и соплатформенных кроссоверов.Читать далее
-
09.02.2023, 15:15
Дефицит транспондеров сменится подорожанием
Поставки транспондеров европейских производителей приостановлены, запасы на складах подходят к концу. В России спешно разрабатывают отечественные аналоги, но стоить они будут дороже.Читать далее
-
09.02.2023, 11:52
Новый автомобиль с «механикой» можно купить за 814 тысяч рублей
Эксперты СберАвто проанализировали актуальную ситуацию на отечественном рынке и онлайн-предложения по продаже новых и подержанных автомобилей. Наиболее доступными закономерно оказались машины с механической коробкой передач.Читать далее
-
09.02.2023, 11:20
Почему опасно заливать топливо до полного бака
Некоторые водители предпочитают заправлять полный бак автомобиля. Есть и те, кто даже после того, как заправочный пистолет отщелкнется, специально доливают топливо под завязку.Читать далее
-
09.02.2023, 10:40
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Еще в сентябре 2022 года в представители российского офиса Haval говорили о планах расширить линейку кроссоверов, которые собирают на заводе марки в Тульской области. Сейчас компания запустила в социальных сетях любопытный опрос.Читать далее
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