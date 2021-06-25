Ferrari представила 830-сильный дорожный суперкар
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, до 200 км/ч – за 7,3 секунды. Для сравнения, Ferrari F8 Tributo потребовалось 2,9 и 7,6 секунды, чтобы достичь тех же скоростей. «Максималка» достигает 330 км/ч.
Внешне дизайн Ferrari 296 GTB во многом заимствован у более крупного споркара Ferrari SF90, а также у классического гоночного автомобиля Ferrari 250 LM 1960-х годов. Активный задний спойлер обеспечивает в общей сложности 360 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч. Интерьер сдержан, ориентирован на водителя и приятно удивляет отсутствием сенсорных экранов, установленных на большинстве современных автомобилей.
Цены уже известны. Базовый Ferrari 296 GTB стоит от 269 000 евро или порядка 23,2 млн рублей в пересчете по курсу. Первые поставки в Европу запланированы на начало 2022 года.
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