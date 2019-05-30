30 мая 2019, 07:55

Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale

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Компания Ferrari рассекретила свою новую гибридную модель. Купе Ferrari SF90 Stradale оснастили 4,0-литровым бензиновым двигателем и тремя электромоторами, которые вместе выдают до 1 000 лошадиных сил.
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
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Суперкар Ferrari SF90 Stradale посвятили 90-летию фирменной гоночной команды Scuderia Ferrari. Автомобиль получился, действительно, уникальным. Это новый флагман итальянской марки и первый подзаряжаемый гибрид в ее линейке. SF90 Stradale оснастили новым битурбо мотором, который представляет собой основательно модернизированный агрегат F154, четыре года подряд признававшийся лучшим двигателем в мире.

Диаметр всех восьми цилиндров увеличили с 86,5 до 88 мм. В результате рабочий объем вырос с 3,9 до 4,0 литров. Кроме того, инженеры установили новую систему непосредственного впрыска под давлением 350 бар, изменили систему охлаждения и переделали выпускную систему. Мощность агрегата возросла с 720 до 780 л.с., а пиковый крутящий момент – с 770 до 800 Нм.

В помощь классическому двигателю на новой Ferrari SF90 Stradale работают сразу три электромотора. Один установлен между ДВС и коробкой передач, остальные два – на передних колесах. Суммарная мощность всех трех электромоторов составляет 220 л.с., а совокупная отдача гибридной силовой установки может достигать 1 000 л.с. Суперкар оснастили литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 7,9 кВт-ч. На чистом электричестве он сможет проехать до 25 километров со скоростью не более 135 км/ч.

Несмотря на внушительную массу (1 570 кг), гибридный суперкар отличается неплохой динамикой. На разгон с места до 100 км/ч он тратит 2,5 секунды, до 200 км/ч – 6,7 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч. С помощью специального трекового пакет Assetto Fiorano с углепластиковыми кузовными элементами и титановыми пружинами, массу можно снизить еще на 30 кг.

Главная обновка в салоне - это огромная цифровая панель приборов диагональю 16 дюймов. Управление светом и климатической установкой выведено на отдельные тачпады, на руле также появились сенсорные кнопки, а в список доступного оснащения входит проекционный экран. Продажи Ferrari SF90 Stradale начнутся в конце 2019 года. Цены пока не объявлены. Ожидается, что цифры будут приближаться к полумиллиону евро.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
{{material_126593}}Суперкар Ferrari SF90 Stradale посвятили 90-летию фирменной гоночной команды Scuderia Ferrari. Автомобиль получился, действительно, уникальным. Это новый флагман итальянской марки и первый подзаряжаемый гибрид в ее линейке. SF90 Stradale оснастили новым битурбо мотором, который представляет собой основательно модернизированный агрегат F154, четыре года подряд признававшийся лучшим двигателем в мире.Диаметр всех восьми цилиндров увеличили с 86,5 до 88 мм. В результате рабочий объем вырос с 3,9 до 4,0 литров. Кроме того, инженеры установили новую систему непосредственного впрыска под давлением 350 бар, изменили систему охлаждения и переделали выпускную систему. Мощность агрегата возросла с 720 до 780 л.с., а пиковый крутящий момент – с 770 до 800 Нм.В помощь классическому двигателю на новой Ferrari SF90 Stradale работают сразу три электромотора. Один установлен между ДВС и коробкой передач, остальные два – на передних колесах. Суммарная мощность всех трех электромоторов составляет 220 л.с., а совокупная отдача гибридной силовой установки может достигать 1 000 л.с. Суперкар оснастили литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 7,9 кВт-ч. На чистом электричестве он сможет проехать до 25 километров со скоростью не более 135 км/ч.Несмотря на внушительную массу (1 570 кг), гибридный суперкар отличается неплохой динамикой. На разгон с места до 100 км/ч он тратит 2,5 секунды, до 200 км/ч – 6,7 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч. С помощью специального трекового пакет Assetto Fiorano с углепластиковыми кузовными элементами и титановыми пружинами, массу можно снизить еще на 30 кг.Главная обновка в салоне - это огромная цифровая панель приборов диагональю 16 дюймов. Управление светом и климатической установкой выведено на отдельные тачпады, на руле также появились сенсорные кнопки, а в список доступного оснащения входит проекционный экран. Продажи Ferrari SF90 Stradale начнутся в конце 2019 года. Цены пока не объявлены. Ожидается, что цифры будут приближаться к полумиллиону евро.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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