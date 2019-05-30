30 мая 2019, 07:55
Ferrari представила гибридный супекар SF90 Stradale
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Компания Ferrari рассекретила свою новую гибридную модель. Купе Ferrari SF90 Stradale оснастили 4,0-литровым бензиновым двигателем и тремя электромоторами, которые вместе выдают до 1 000 лошадиных сил.
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Диаметр всех восьми цилиндров увеличили с 86,5 до 88 мм. В результате рабочий объем вырос с 3,9 до 4,0 литров. Кроме того, инженеры установили новую систему непосредственного впрыска под давлением 350 бар, изменили систему охлаждения и переделали выпускную систему. Мощность агрегата возросла с 720 до 780 л.с., а пиковый крутящий момент – с 770 до 800 Нм.
В помощь классическому двигателю на новой Ferrari SF90 Stradale работают сразу три электромотора. Один установлен между ДВС и коробкой передач, остальные два – на передних колесах. Суммарная мощность всех трех электромоторов составляет 220 л.с., а совокупная отдача гибридной силовой установки может достигать 1 000 л.с. Суперкар оснастили литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 7,9 кВт-ч. На чистом электричестве он сможет проехать до 25 километров со скоростью не более 135 км/ч.
Несмотря на внушительную массу (1 570 кг), гибридный суперкар отличается неплохой динамикой. На разгон с места до 100 км/ч он тратит 2,5 секунды, до 200 км/ч – 6,7 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч. С помощью специального трекового пакет Assetto Fiorano с углепластиковыми кузовными элементами и титановыми пружинами, массу можно снизить еще на 30 кг.
Главная обновка в салоне - это огромная цифровая панель приборов диагональю 16 дюймов. Управление светом и климатической установкой выведено на отдельные тачпады, на руле также появились сенсорные кнопки, а в список доступного оснащения входит проекционный экран. Продажи Ferrari SF90 Stradale начнутся в конце 2019 года. Цены пока не объявлены. Ожидается, что цифры будут приближаться к полумиллиону евро.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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