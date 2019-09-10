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10 сентября 2019, 01:14

Ferrari представила новый 800-сильный родстер

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Фото: Ferrari
Компания Ferrari спустя полвека вернулась к идее мощных родстеров. Новый суперкар Ferrari 812 GTS получил 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» должен составить менее 3 секунд.
Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер

Фото: Ferrari

Ferrari представила новый 800 сильный родстер
Ferrari представила новый 800 сильный родстер
Ferrari представила новый 800 сильный родстер
Ferrari представила новый 800 сильный родстер
Ferrari представила новый 800 сильный родстер
Ferrari представила новый 800 сильный родстер
Ferrari представила новый 800 сильный родстер
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Открытые модели с 12-цилиндровыми моторами был в линейке Ferrari и раньше. Но большинство из них трудно назвать серийными. Например, тираж Ferrari Superamerica составил чуть более 500 автомобилей, а Ferrari F60 America и вовсе выпустили только 10 экземпляров. Последним, в полном смысле слова, серийным родстером с V12 был Ferrari 365 GTS4, дебютировавший в 1968 году в Париже.

Новый Ferrari 812 GTS обещают выпускать без ограничения тиража. Родстер построили на базе купе Ferrari 812 Superfast. Его двухсекционная жесткая крыша складывается и поднимается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Заднее стекло установлено вертикально за сиденьями и опускается независимо от крыши. По сравнению с базовым купе, новинка получила модифицированный диффузор в заднем бампере, который генерирует бóльшую прижимную силу.

Родстер, как и купе, оснащается 6,5-литровым бензиновым «атмосферником» V12, выдающим 800 л.с. и 718 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. На разгон до первой «сотни» 1600-килограммовый суперкар тратит «менее 3 секунд», до второй – 7,9 секунды. Максимальная скорость — те же 340 км/ч. Дилеры уже принимают заказы. Цены начинаются от 356 000 евро.


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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari представила новый 800-сильный родстер
{{material_127483}}Открытые модели с 12-цилиндровыми моторами был в линейке Ferrari и раньше. Но большинство из них трудно назвать серийными. Например, тираж Ferrari Superamerica составил чуть более 500 автомобилей, а Ferrari F60 America и вовсе выпустили только 10 экземпляров. Последним, в полном смысле слова, серийным родстером с V12 был Ferrari 365 GTS4, дебютировавший в 1968 году в Париже.Новый Ferrari 812 GTS обещают выпускать без ограничения тиража. Родстер построили на базе купе Ferrari 812 Superfast. Его двухсекционная жесткая крыша складывается и поднимается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Заднее стекло установлено вертикально за сиденьями и опускается независимо от крыши. По сравнению с базовым купе, новинка получила модифицированный диффузор в заднем бампере, который генерирует бóльшую прижимную силу.Родстер, как и купе, оснащается 6,5-литровым бензиновым «атмосферником» V12, выдающим 800 л.с. и 718 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. На разгон до первой «сотни» 1600-килограммовый суперкар тратит «менее 3 секунд», до второй – 7,9 секунды. Максимальная скорость — те же 340 км/ч. Дилеры уже принимают заказы. Цены начинаются от 356 000 евро.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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