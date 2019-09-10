10 сентября 2019, 01:14
Ferrari представила новый 800-сильный родстер
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Фото: Ferrari
Компания Ferrari спустя полвека вернулась к идее мощных родстеров. Новый суперкар Ferrari 812 GTS получил 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» должен составить менее 3 секунд.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
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Новый Ferrari 812 GTS обещают выпускать без ограничения тиража. Родстер построили на базе купе Ferrari 812 Superfast. Его двухсекционная жесткая крыша складывается и поднимается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Заднее стекло установлено вертикально за сиденьями и опускается независимо от крыши. По сравнению с базовым купе, новинка получила модифицированный диффузор в заднем бампере, который генерирует бóльшую прижимную силу.
Родстер, как и купе, оснащается 6,5-литровым бензиновым «атмосферником» V12, выдающим 800 л.с. и 718 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. На разгон до первой «сотни» 1600-килограммовый суперкар тратит «менее 3 секунд», до второй – 7,9 секунды. Максимальная скорость — те же 340 км/ч. Дилеры уже принимают заказы. Цены начинаются от 356 000 евро.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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