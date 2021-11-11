11 ноября 2021, 17:39
Ferrari представила новый суперкар с мотором V12 и огромным багажником: вот как он выглядит
Подразделение Ferrari Special Projects занимается созданием эксклюзивных автомобилей по индивидуальным заказам клиентов. Направление оказалось очень востребованным. Очередь из желающих растянулась на пять лет вперед.
Дарья Климова Фото: Ferrari
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Фото: Ferrari
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Фото: Ferrari
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Фото: Ferrari
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Фото: Ferrari
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Фото: Ferrari
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В движение Ferrari BR20 приводит внушительный двигатель V12. Техническими характеристиками делиться не стали, но «донорский» GTC4Lusso оснащен 6,3-литровым «атмосферником» мощностью 690 л.с. С ним суперкар разгоняется с места до «сотни» за 3,4 секунды. Цена автомобиля, который существует в единственном экземпляре, по понятным причинам также не разглашается.
Упомянутые модели: Ferrari GTC4Lusso
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18.05.2020, 21:41
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