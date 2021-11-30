Ferrari продают за 1,5 млн рублей (без слез смотреть невозможно)
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Фото: ebay.com
Ferrari 308 GT4 был разработан Bertone, а не Pininfarina, и первоначально продавался только под маркой Dino, но к 1976 году спорткар получил шильдики Ferrari. Кроме того, это был первый спортивный автомобиль Ferrari с мотором V8. Кстати 2,9-литровый мотор мощностью 258 л.с. от этого ржавого спорткара продавец отреставрировал и готов отдельно обсудить с покупателем его цену. Можно предположить, что стоить двигатель будет существенно дороже самого Ferrari.
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