V12 под капотом, нестандартная модификация и проверка мощности — что показал тест Ferrari Purosangue на стенде

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 08:59

Ferrari Purosangue впервые испытали на динамометре: неожиданные результаты

Ferrari Purosangue вызвал бурю эмоций среди поклонников марки, когда компания решилась на выпуск своего первого кроссовера. Теперь автомобиль прошел испытание на динамометре, чтобы подтвердить заявленные характеристики. Но есть нюанс: тестируемый экземпляр не совсем стандартный.

Испытание Ferrari Purosangue на динамометрическом стенде не осталось незамеченным для автомобильного мира. Этот автомобиль с самого начала был в центре внимания: конкуренты были шокированы решением Ferrari выйти на рынок «кроссоверов», хотя сама компания категорически избегает называть Purosangue SUV. Однако страсти немного поутихли, когда стало известно, что под капотом установлен атмосферный V12. Для многих это стало своеобразным компромиссом между традициями и современными тенденциями.

С появлением Purosangue на динамометрическом стенде возник закономерный вопрос: действительно ли автомобиль выдает заявленную производителем мощность? В условиях, когда автопроизводители часто прибегают к маркетинговым уловкам, подобные проверки приобретают особую ценность. Тем более когда речь идет о Ferrari — марке, для которой репутация и соответствие заявленным характеристикам всегда были принципиальны.

Интрига заключается в том, что на испытание попал не совсем стандартный экземпляр. Автомобиль подвергся некоторым доработкам, что добавило интереса к результатам теста. Это не просто проверка очередного серийного автомобиля — это попытка выяснить, насколько далеко можно зайти в индивидуализации даже такого эксклюзивного автомобиля, как Purosangue.

Результаты испытаний оказались неожиданными. Несмотря на модификации, автомобиль показал впечатляющие показатели, которые не только соответствуют, но и в некоторых аспектах превосходят официальные данные. Это еще раз подтверждает, что Ferrari может удивлять даже самых требовательных энтузиастов. Для поклонников марки важна не только высокая точность характеристик, но и то, как автомобиль ведет себя на дороге: Purosangue сохраняет фирменный характер Ferrari даже в столь необычной для бренда форме.

Появление Purosangue на динамометрическом стенде — это не просто техническая процедура, а событие, которое отражает то, как меняется автомобильная промышленность. Даже такие консервативные бренды, как Ferrari, ищут новые пути, чтобы оставаться актуальными. Но при этом они не готовы жертвовать своими принципами и продолжают удивлять мир нестандартными решениями.

Упомянутые модели: Ferrari Purosangue
Упомянутые марки: Ferrari
