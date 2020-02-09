9 февраля 2020, 22:32
Ferrari угоняют под видом отзывной кампании
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Компания Ferrari предупреждает своих клиентов о новом виде мошенничества. Преступники похищают дорогие суперкары, представляясь сотрудниками сервисной службы.
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В ЮАР уже зафиксировано несколько подобных случаев, сообщает «Тарантас Ньюс». При этом страховые компании отказывают владельцам в выплате. Ведь хозяин сам добровольно передал третьим лицам ключи от своего автомобиля.
Представители Ferrari просят клиентов быть бдительными. Не сообщать по телефону никакой личной информации. А все звонки о начале отзывных кампаний лучше перепроверить, самостоятельно связавшись с ближайшим дилером или южноафриканским подразделением Ferrari. В сообщении подчеркивается, что злоумышленники могут быть очень убедительными, и владеть информацией не только о регистрационном номере автомобиля и имени владельца, но данными о среднемесячном пробеге и дате последнего ТО.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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