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9 февраля 2020, 22:32

Ferrari угоняют под видом отзывной кампании

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Компания Ferrari предупреждает своих клиентов о новом виде мошенничества. Преступники похищают дорогие суперкары, представляясь сотрудниками сервисной службы.
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Подразделение Ferrari в Южной Африке Scuderia South Africa опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook предупреждение о мошенничестве с отзывной кампанией. Злоумышленники звонят владельцам Ferrari под видом сотрудников компании и сообщают об объявленном отзыве. По их словам, неисправность настолько опасна, что автомобилем нельзя пользоваться. Они обещают прислать бесплатный эвакуатор для доставки суперкара на ремонт в дилерский сервис. Надо ли говорить, что автомобили увозят в неизвестном направлении.

В ЮАР уже зафиксировано несколько подобных случаев, сообщает «Тарантас Ньюс». При этом страховые компании отказывают владельцам в выплате. Ведь хозяин сам добровольно передал третьим лицам ключи от своего автомобиля.

Представители Ferrari просят клиентов быть бдительными. Не сообщать по телефону никакой личной информации. А все звонки о начале отзывных кампаний лучше перепроверить, самостоятельно связавшись с ближайшим дилером или южноафриканским подразделением Ferrari. В сообщении подчеркивается, что злоумышленники могут быть очень убедительными, и владеть информацией не только о регистрационном номере автомобиля и имени владельца, но данными о среднемесячном пробеге и дате последнего ТО.
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari угоняют под видом отзывной кампании
{{material_128524}}Подразделение Ferrari в Южной Африке Scuderia South Africa опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook предупреждение о мошенничестве с отзывной кампанией. Злоумышленники звонят владельцам Ferrari под видом сотрудников компании и сообщают об объявленном отзыве. По их словам, неисправность настолько опасна, что автомобилем нельзя пользоваться. Они обещают прислать бесплатный эвакуатор для доставки суперкара на ремонт в дилерский сервис. Надо ли говорить, что автомобили увозят в неизвестном направлении.В ЮАР уже зафиксировано несколько подобных случаев, сообщает «Тарантас Ньюс». При этом страховые компании отказывают владельцам в выплате. Ведь хозяин сам добровольно передал третьим лицам ключи от своего автомобиля.Представители Ferrari просят клиентов быть бдительными. Не сообщать по телефону никакой личной информации. А все звонки о начале отзывных кампаний лучше перепроверить, самостоятельно связавшись с ближайшим дилером или южноафриканским подразделением Ferrari. В сообщении подчеркивается, что злоумышленники могут быть очень убедительными, и владеть информацией не только о регистрационном номере автомобиля и имени владельца, но данными о среднемесячном пробеге и дате последнего ТО.
2020-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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