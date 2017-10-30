30 октября 2017, 18:49

Ferrari улучшила свой гибридный суперкар

Ferrari подготовила модернизированную трековую версию суперкара FXX К — EVO. Автомобиль получил перенастроенную подвеску и гибридную силовую установку мощностью более чем 1000 «лошадей».
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  Ferrari улучшила свой гибридный суперкар Ferrari Ferrari улучшила свой гибридный суперкар Ferrari Ferrari улучшила свой гибридный суперкар
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В состав «начинки» входят 6,3-литровый двигатель V12 и электромотор на 160 сил. Суммарная отдача установки достигает 1050 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями от болида Формулы-1.

Cпециалисты улучшили прижимную силу модели. Она увеличилась на 23% по сравнению со стандартным FXX К и на 75% по сравнению с LaFerrari. На скорости 200 км/ч действует усилие эквивалентное 640 кг, на максимальной скорости — 830 кг. По показателю аэродинамической эффективности FXX К Evo приближается к гоночным машинам класса GT3 и GTE.

Ранее Ferrari подготовила к началу продаж новый спорткар Superfast. Автомобиль приводится в движение 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, выдающим 800 «лошадей». Мотор работает в тандеме с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Такая техническая установка позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость модели ограничена отметкой в 340 км/ч.

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Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari улучшила свой гибридный суперкар
{{material_121466}}В состав «начинки» входят 6,3-литровый двигатель V12 и электромотор на 160 сил. Суммарная отдача установки достигает 1050 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями от болида Формулы-1.Cпециалисты улучшили прижимную силу модели. Она увеличилась на 23% по сравнению со стандартным FXX К и на 75% по сравнению с LaFerrari. На скорости 200 км/ч действует усилие эквивалентное 640 кг, на максимальной скорости — 830 кг. По показателю аэродинамической эффективности FXX К Evo приближается к гоночным машинам класса GT3 и GTE.Ранее Ferrari подготовила к началу продаж новый спорткар Superfast. Автомобиль приводится в движение 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, выдающим 800 «лошадей». Мотор работает в тандеме с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Такая техническая установка позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость модели ограничена отметкой в 340 км/ч.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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