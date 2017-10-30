Ferrari улучшила свой гибридный суперкар
Cпециалисты улучшили прижимную силу модели. Она увеличилась на 23% по сравнению со стандартным FXX К и на 75% по сравнению с LaFerrari. На скорости 200 км/ч действует усилие эквивалентное 640 кг, на максимальной скорости — 830 кг. По показателю аэродинамической эффективности FXX К Evo приближается к гоночным машинам класса GT3 и GTE.
Ранее Ferrari подготовила к началу продаж новый спорткар Superfast. Автомобиль приводится в движение 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, выдающим 800 «лошадей». Мотор работает в тандеме с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Такая техническая установка позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость модели ограничена отметкой в 340 км/ч.
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