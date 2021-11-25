Ferrari в кустах: настоящая авария или театрализованный розыгрыш?
Мужчина кажется обезумевшим от горя, и об этом свидетельствует его образ со сложенными на голове руками. Но вот почему-то не все верят в трагедию человека. Кто-то сильно сомневается, что дорожно-транспортное происшествие имело место быть, дескать, на самом деле аварийная ситуация инсценирована, чистая постановка. Вот только ради каких целей?
Третий с математической точностью делает акцент на том обстоятельстве, что угол падения Ferrari такой, при котором водитель не сможет без чьей-то помощи выбраться с тесного водительского места.
Мимо места «крушения» Ferrari проезжает обычный зевака, который, видимо, доволен горем ближнего своего. Во всяком случае, его юмор больше похож на издевательство: «Так нельзя парковаться, приятель». На этот спич предполагаемый водитель кричит нечто скабрезное, что по этическим причинам мы не вправе публиковать.
Что на самом деле происходит: спектакль, розыгрыш или что-то иное - сказать трудно. В эпоху Тик-тока возможно всякое. Но ведь и, правда, забавно: суперкар, который способен развивать скорость 211 миль/ч, не выглядит сильно пострадавшим…
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