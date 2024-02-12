Ferrari запатентовала необычное водительское сиденье. Его можно сдвигать к центру

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Последний патент, поданный Ferrari в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), станет одной из самых интересных автомобильных инноваций за всю историю. Он предлагает возможность перемещать сиденье водителя в центральное «монопостное» положение. Такая система позволяет водителю на обычных дорогах управлять своим спорткаром в штатном режиме, когда сиденье расположено слева (или справа для стран с правосторонним движением). Но перед выездом на трек кресло можно переместить в центральное положение и в полной мере ощутить себя пилотом гоночного болида.

Судя по обнаруженным CarBuzz патентным изображениям, вместе с водительским сидением сдвигаются также руль, приборная панель и блок педалей. Для такого свободного передвижения все органы управления (рулевое, тормоза и акселератор) не должны иметь физической связи с агрегатами, а управляться «по проводам». В настоящее время такая конструкция есть только у Tesla Cybertruck. У остальных современных автомобилей, включая электрокары, как минимум рулевое колесо до сих пор имеет физическую связь с колесами.

Фото: USPTO/CarBuzz

Справедливости ради отметим, что Ferrari – не единственный бренд, которому пришла в голову такая идея. Похожая технология была у Audi еще в 2018 году, когда она представила концепт PB18 e-tron в Пеббл-Бич. В этой машине было водительское сиденье, которое также сдвигалось слева направо. Но идея так и осталась на уровне концепта, до серийного воплощения дело не дошло. Возможно, Ferrari удастся довести технологию до конвейера.

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