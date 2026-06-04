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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 08:51

Фестиваль «Мото Драйв» на «Игора Драйв»: новые форматы, шоу и мотоспорт

Фестиваль «Мото Драйв» на «Игора Драйв»: новые форматы, шоу и мотоспорт

Мото Драйв удивит гостей гонками и трюками - что ждет на трассе 6-7 июня

Фестиваль «Мото Драйв» на «Игора Драйв»: новые форматы, шоу и мотоспорт

6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдет масштабный фестиваль «Мото Драйв». В программе - гонки на супербайках, мотокросс, трюки от FMX13, заезды на моноколесах и семейные развлечения. Почему это событие нельзя пропустить - рассказываем подробно.

6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдет масштабный фестиваль «Мото Драйв». В программе - гонки на супербайках, мотокросс, трюки от FMX13, заезды на моноколесах и семейные развлечения. Почему это событие нельзя пропустить - рассказываем подробно.

В начале июня на автодроме «Игора Драйв» состоится событие, которое может стать главным для всех, кто интересуется мотоспортом и активным отдыхом. Фестиваль «Мото Драйв» обещает не только зрелищные гонки и экстремальные шоу, но и новые форматы, которые ранее не встречались на подобных мероприятиях в России. Для автолюбителей и мотоэнтузиастов это шанс увидеть, как развивается культура мотоспорта, и лично поучаствовать в уникальных активностях.

На шоссейно-кольцевой трассе гостей ждут сразу несколько соревнований на супербайках, способных разгоняться до 300 км/ч. В рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам пройдут динамичные спринтерские заезды, а также марафон - этап чемпионата города по гонкам на выносливость. Это редкая возможность увидеть, как современные мотоциклы и опытные райдеры справляются с высокими скоростями и сложными поворотами.

Любителей мотокросса ждет насыщенная программа на трассе Ралли Мото Центра: здесь стартует первый этап Первенства России и четвертый этап чемпионата страны по мотокроссу. Эта дисциплина объединяет спортсменов всех возрастов и уровней подготовки, а каждый заезд сопровождается эффектными прыжками и напряженной борьбой. В рамках Кубка России по фигурному управлению мотоциклом райдеры покажут мастерство маневрирования на минимальной скорости - змейки, развороты и восьмерки.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Впервые на фестивале появится отдельная программа для владельцев моноколес. 6 июня на трассе Картинг Центра «Игора Драйв Картинг» пройдут скоростные заезды и моноджимхана - технический слалом с препятствиями. 7 июня состоятся гонки на моноколесах и параллельный слалом, где два райдера одновременно проходят трассу с конусами. Участие бесплатное для членов сообществ «МоноПитер» и «МоноСпорт», но количество мест ограничено.

Развлекательная часть фестиваля не уступает спортивной. Главным событием станет выступление команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова - зрителей ждут уникальные трюки, включая обратное сальто на багги. Экстремальное шоу Freeride Engine удивит синхронными прыжками на квадроциклах, трюками через огненные кольца и номером с девушкой-гимнасткой на квадроцикле. Это шоу уже называют одним из самых ярких в стране.

Для тех, кто хочет не только смотреть, но и участвовать, организаторы подготовили два новых формата: «Мотоквест» - 90-километровое путешествие из Санкт-Петербурга до автодрома с заданиями по пути (участники от 18 лет с категорией «А» или «А1»), а также заезды на регулярность движения по кольцевой трассе в двух классах - «Классика» и «Скорость». Оплатить участие можно на сайте автодрома.

Для гостей на мотоциклах предусмотрена отдельная парковка рядом с основными локациями фестиваля. Это удобно для тех, кто предпочитает приезжать на своем транспорте и не тратить время на поиски места.

Музыкальная программа рассчитана на разные вкусы: в субботу выступит инди-рок-группа «Сироткин», в воскресенье - рэп-исполнитель Icegergert. Также гостей ждут выступления сводного оркестра, брасс-бенда «Орчестра Бит», кавер-групп «Тру Пати Бэнд» и «Рви Баян». Ведущим и битбоксером станет Вахтанг Каландадзе.

Особое внимание уделено детям: для них подготовлена большая развлекательная зона с безопасными заездами на беговелах, аквагримом, мастер-классами по созданию поделок, арт-часом, магическим шоу, мини-диско, гигантской раскраской и сухим бассейном. Это делает фестиваль по-настоящему семейным мероприятием.

Еще одна новинка - мотопочта при поддержке «Почты России». Каждый гость сможет отправить открытку с уникальным дизайном в любой регион страны или оставить ее себе на память. Мотопочта будет работать оба дня с 12 до 18 часов, а с 15 до 18 часов в шатре пройдет мастер-класс художника Михаила Васильева, где дети смогут попробовать себя в создании комиксов о рыси Сиде - маскоте автодрома.

Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте автодрома, дети до 6 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого. Стоимость билетов меняется по заранее объявленному графику, поэтому организаторы советуют не откладывать покупку. Как отмечают эксперты, подобные фестивали способствуют развитию мотокультуры в России и делают мотоспорт доступнее для широкой аудитории. Важно, что «Мото Драйв» сочетает в себе не только спортивные соревнования, но и семейный отдых, что редко встречается на подобных мероприятиях.

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