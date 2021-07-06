6 июля 2021, 10:51
Фестиваль спорта и музыки: Моторинг. Гран-При Санкт-Петербурга
11 июля на Автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдут главные соревнования России по шоссейно-кольцевым мотогонкам – Моторинг. Гран-При Санкт-Петербурга.
Николай Федин Фото: motoring.ru
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На мероприятии будут авто и мото-экспозиции, музыкальная программа, детская зона, вкусная еда и многое другое. Посетители смогут ближе ознакомиться с мотоспортом во время прогулки по пит-лейн, а также получить автограф и сфотографироваться с пилотами.
Приобрести билет со скидкой можно онлайн на сайте Motoring.ru. Начало мероприятия – в 10:00 воскресенье 11 июля. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
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