9 апреля 2018, 09:01

Феттель снова первый, Сироткин – последний

На этапе Гран-при Формулы-1 в Бахрейне победителем стал гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель. Единственный российский участник соревнований, Сергей Сироткин, выступающий за Williams, финишировал семнадцатым.
^
Феттель снова первый, Сироткин – последний
Победа Феттеля не стала неожиданностью, хотя на последних десяти кругах его яростно атаковал Валттери Боттас на Ferrari, занявший, в итоге, второе место. Немецкий гонщик стартовал с поул-позиции и уверенно лидировал большую часть заезда. По словам, Боттаса, если бы гонка продлилась еще на круг больше, он смог бы выйти вперед. Все дело в рискованной тактике команды Ferrari, согласно которой Себастьяну довольно рано пришлось сменить резину: супер-софт на софт. На изношенном софте он вряд ли смог протянуть в лидерах еще один круг.

Ранее мы писали
Новый сезон Формулы-1 стартовал в Мельбурне. Победителем Гран-при Австралии стал немецкий пилот Ferrari Себастьян ...
Читать далее
Его партнер по Ferrari Кими Райкконен, стартовавший вторым, был вынужден сойти с гонки из-за неприятного инцидента на пит-стопе, который закончился травмой одного из механиков. С левым задним колесом вышла заминка, его даже не успели снять. В этот момент три остальные колеса уже заменили, загорелся зеленый и Райкконен рванул вперед, задев стоявшего у заднего колеса механика. Момент запечатлен на видео внизу.

Основная проблема команды Williams – это болиды. В квалификационном заезде им не только не удалось улучшить прошлогодний результат, но и сохранить его на прежнем уровне. Потеря в 1,5 секунды – это очень много для Формулы-1. Еще после первого этапа в Австралии Лэнс Стролл говорил, что основная задача гонщиков его команды доехать до финиша. На этот раз оба пилота с ней справились. Стролл финишировал 16-м, а Сергей Сироткин – последним, семнадцатым.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
09.04.2018, 08:26
Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
08.04.2018, 21:37
Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества
08.04.2018, 08:37
Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок
06.04.2018, 19:29
Ездить можно быстро и при этом безопасно
06.04.2018, 14:44
Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля
06.04.2018, 13:03
Читайте по теме
Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
09.04.2018, 08:26
Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
08.04.2018, 21:37
Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества
08.04.2018, 08:37
Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок
06.04.2018, 19:29
Ездить можно быстро и при этом безопасно
06.04.2018, 14:44
Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля
06.04.2018, 13:03
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Audi а6 с5
| Кому: raptorxxl Добрый день!А вы в каком городе проживаете? Я вот пользовалась недавно услугами автоподбораhttps:// vk.com/ autopodbor74 , где консультация бесплатная. Вот телефон, вдруг пригодится: 89517938018, Алексей.Специалист работает в Челябинске и области. А консультацию может дать по вайберу ...
ximena86
Помогите советом! Новая или Б/У
| Кому: Marina0403 Добрый день!А вы в каком городе проживаете? Я вот пользовалась недавно услугами автоподбора https:// vk.com/ autopodbor74 , где консультация бесплатная. Вот телефон, вдруг пригодится: 89517938018, Алексей. Специалист работает в Челябинске и области. А консультацию может дать по вайберу ...
ximena86
Хочу купить Б/У авто, не знаю, автомат или механика? Подскажите?
| Кому: Евангелина Кубо Добрый день!А вы в каком городе проживаете? Я вот пользовалась недавно услугами автоподбора https:// vk.com/ autopodbor74 , где консультация бесплатная. Вот телефон, вдруг пригодится: 89517938018, Алексей. Специалист работает в Челябинске и области. А консультацию может дать по ...
ximena86
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Феттель снова первый, Сироткин – последний
Победа Феттеля не стала неожиданностью, хотя на последних десяти кругах его яростно атаковал Валттери Боттас на Ferrari, занявший, в итоге, второе место. Немецкий гонщик стартовал с поул-позиции и уверенно лидировал большую часть заезда. По словам, Боттаса, если бы гонка продлилась еще на круг больше, он смог бы выйти вперед. Все дело в рискованной тактике команды Ferrari, согласно которой Себастьяну довольно рано пришлось сменить резину: супер-софт на софт. На изношенном софте он вряд ли смог протянуть в лидерах еще один круг.{{material_122893}}Его партнер по Ferrari Кими Райкконен, стартовавший вторым, был вынужден сойти с гонки из-за неприятного инцидента на пит-стопе, который закончился травмой одного из механиков. С левым задним колесом вышла заминка, его даже не успели снять. В этот момент три остальные колеса уже заменили, загорелся зеленый и Райкконен рванул вперед, задев стоявшего у заднего колеса механика. Момент запечатлен на видео внизу.Основная проблема команды Williams – это болиды. В квалификационном заезде им не только не удалось улучшить прошлогодний результат, но и сохранить его на прежнем уровне. Потеря в 1,5 секунды – это очень много для Формулы-1. Еще после первого этапа в Австралии Лэнс Стролл говорил, что основная задача гонщиков его команды доехать до финиша. На этот раз оба пилота с ней справились. Стролл финишировал 16-м, а Сергей Сироткин – последним, семнадцатым.
2018-04-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Барнаул Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG