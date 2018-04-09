9 апреля 2018, 09:01
Феттель снова первый, Сироткин – последний
На этапе Гран-при Формулы-1 в Бахрейне победителем стал гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель. Единственный российский участник соревнований, Сергей Сироткин, выступающий за Williams, финишировал семнадцатым.
Победа Феттеля не стала неожиданностью, хотя на последних десяти кругах его яростно атаковал Валттери Боттас на Ferrari, занявший, в итоге, второе место. Немецкий гонщик стартовал с поул-позиции и уверенно лидировал большую часть заезда. По словам, Боттаса, если бы гонка продлилась еще на круг больше, он смог бы выйти вперед. Все дело в рискованной тактике команды Ferrari, согласно которой Себастьяну довольно рано пришлось сменить резину: супер-софт на софт. На изношенном софте он вряд ли смог протянуть в лидерах еще один круг.
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Основная проблема команды Williams – это болиды. В квалификационном заезде им не только не удалось улучшить прошлогодний результат, но и сохранить его на прежнем уровне. Потеря в 1,5 секунды – это очень много для Формулы-1. Еще после первого этапа в Австралии Лэнс Стролл говорил, что основная задача гонщиков его команды доехать до финиша. На этот раз оба пилота с ней справились. Стролл финишировал 16-м, а Сергей Сироткин – последним, семнадцатым.
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