Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

11 февраля 2026, 12:57

Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц

Почему продажи новых автомобилей в России могут не вырасти в феврале и что изменит ситуацию на рынке

Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.

По информации «АВТОСТАТ», февраль на российском рынке новых легковых автомобилей обещает быть спокойным: большинство дилеров не ожидают значительного увеличения продаж по сравнению с январем. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что возможный прирост не превысит 5%, и то лишь при условии появления дополнительных стимулов, таких как ослабление рубля или снижение ключевой ставки. В противном случае динамика останется прежней, а рынок продолжит балансировать на грани стагнации.

Ситуация с наличием автомобилей в салонах заметно улучшилась: практически все популярные модели доступны, за исключением отдельных позиций, например, Jetour T2, по которой сохраняется дефицит. Специальные предложения от дилеров стали более точечными и ограниченными по объему, а новые партии машин уже поступают по обновленным ставкам утилизационного сбора. Это означает, что сохранение декабрьских цен фактически можно считать скрытой скидкой для покупателей, хотя на первый взгляд стоимость осталась прежней.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов отмечает, что начало февраля оказалось менее активным, чем ожидалось. В дилерских центрах фиксируется снижение потока клиентов, а спрос на новые автомобили не демонстрирует традиционного оживления, характерного для этого времени года. По его словам, в прошлые годы к концу января продажи начинали расти, но в 2026-м этот тренд не сработал. Причиной называют не только сезонные колебания, но и сильные снегопады, которые затруднили доступ покупателей к автосалонам.

Вопрос о том, изменится ли ситуация к середине или концу месяца, остается открытым. Пока дилеры предпочитают наблюдать за развитием событий, не делая поспешных выводов. По мнению Николая Иванова, итоговые показатели февраля, скорее всего, будут сопоставимы с январскими, если не произойдет резких изменений на рынке.

Дмитрий Паршенцев, директор по продажам новых автомобилей холдинга MAJOR, подчеркивает, что февраль традиционно уступает январю по объему сделок. Это связано с особенностями потребительского поведения и сезонными факторами. Он считает, что ключевыми драйверами станут реакция покупателей на новые ценовые условия, а также активность дилеров в части специальных предложений и альтернативных схем покупки. В условиях ограниченного доступа к банковскому кредитованию многие ищут новые способы приобретения автомобилей, что также влияет на общую динамику рынка.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и на других сегментах авторынка. Например, как показал недавний анализ, несмотря на общее замедление, лидеры среди подержанных легких коммерческих автомобилей сохранили свои позиции, а рынок почти не изменился. Подробнее о том, какие марки и модели оказались в центре внимания, можно узнать в материале о стабильности вторичного рынка LCV в России.

Эксперты сходятся во мнении, что февраль не принесет резких перемен. Основные ожидания связаны с реакцией покупателей на новые условия и возможными изменениями в экономической политике. Впрочем, как отмечают специалисты, любые прогнозы сейчас стоит делать с осторожностью: рынок остается чувствительным к внешним факторам, а поведение покупателей - непредсказуемым.

Упомянутые марки: Jetour, Chery
