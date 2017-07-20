FIA сделала обязательной дополнительную защиту головы пилотов
Конструкция представляет собой дугу с тремя точками крепления: по бокам кокпита и прямо перед пилотом. Аналогичные разработки также присутствуют на рынке, но у каждой есть свои недостатки. Например, систему Shield, представляющую собой своеобразное ветровое стекло, пилоты недолюбливают из-за ограничения видимости.
Толчком к введению новых требований безопасности стала гибель британских автогонщиков Генри Сертиса в 2009 году и Джастина Уилсона в 2015-м. Первый погиб из-за попадания в голову колеса от болида другого гонщика, а второй не выжил после травмы, нанесенной крупным обломком потерпевшей аварию машины.
Эксперты считают, что система Halo способна обеспечить пилотам максимальный уровень безопасности. Заметим, что против введения выступили болельщики и оппозиция команд. Но это не остановило Стратегическую группу в принятии решения.
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