20 июля 2017, 20:20

FIA сделала обязательной дополнительную защиту головы пилотов

Самая дорогая ветвь автоспорта планирует оставаться также самой безопасной. Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что с 2018 года система Halo, защищающая от травм голову пилота, становится обязательной.
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Договоренности о нововведении были достигнуты еще в 2016 году. Тогда Стратегическая группа Формулы 1 решила, что пилотам необходима дополнительная фронтальная защита головы от травм. И только 19 июля 2017 года на очередном заседании группы было решено, что такой защитой станет система Halo. Представители FIA сочли ее максимально эффективной.

Конструкция представляет собой дугу с тремя точками крепления: по бокам кокпита и прямо перед пилотом. Аналогичные разработки также присутствуют на рынке, но у каждой есть свои недостатки. Например, систему Shield, представляющую собой своеобразное ветровое стекло, пилоты недолюбливают из-за ограничения видимости.

Толчком к введению новых требований безопасности стала гибель британских автогонщиков Генри Сертиса в 2009 году и Джастина Уилсона в 2015-м. Первый погиб из-за попадания в голову колеса от болида другого гонщика, а второй не выжил после травмы, нанесенной крупным обломком потерпевшей аварию машины.

Эксперты считают, что система Halo способна обеспечить пилотам максимальный уровень безопасности. Заметим, что против введения выступили болельщики и оппозиция команд. Но это не остановило Стратегическую группу в принятии решения.

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FIA сделала обязательной дополнительную защиту головы пилотов
{{material_119315}}Договоренности о нововведении были достигнуты еще в 2016 году. Тогда Стратегическая группа Формулы 1 решила, что пилотам необходима дополнительная фронтальная защита головы от травм. И только 19 июля 2017 года на очередном заседании группы было решено, что такой защитой станет система Halo. Представители FIA сочли ее максимально эффективной.Конструкция представляет собой дугу с тремя точками крепления: по бокам кокпита и прямо перед пилотом. Аналогичные разработки также присутствуют на рынке, но у каждой есть свои недостатки. Например, систему Shield, представляющую собой своеобразное ветровое стекло, пилоты недолюбливают из-за ограничения видимости.Толчком к введению новых требований безопасности стала гибель британских автогонщиков Генри Сертиса в 2009 году и Джастина Уилсона в 2015-м. Первый погиб из-за попадания в голову колеса от болида другого гонщика, а второй не выжил после травмы, нанесенной крупным обломком потерпевшей аварию машины.Эксперты считают, что система Halo способна обеспечить пилотам максимальный уровень безопасности. Заметим, что против введения выступили болельщики и оппозиция команд. Но это не остановило Стратегическую группу в принятии решения.{{vote_101}}
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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