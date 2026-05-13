Спецсерия Fiat 500 Dolcevita для кабриолета - возвращение духа 60-х и итальянского побережья

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 18:27

Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию

Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию

Спецсерия Fiat 500 Dolcevita для кабриолета - возвращение духа 60-х и итальянского побережья

Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию

Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.

Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.

Fiat снова пытается вернуть себе внимание автолюбителей, делая ставку на эмоции и узнаваемый стиль. На фоне снижающегося интереса к классическим моделям в Европе и Северной Америке итальянцы делают ставку на ностальгию и атмосферу «la dolce vita» — эпохи, когда Fiat 500 был символом свободы и легкости. Новая спецсерия 500 Dolcevita — это не просто очередная модификация, а попытка вдохнуть жизнь в легендарный городской автомобиль, который в последние годы оказался в тени более современных конкурентов.

В 2020 году Fiat кардинально изменил концепцию 500-й модели, представив полностью электрическую версию New 500. Однако высокая цена и скромные характеристики не позволили новинке стать хитом продаж. В результате инженерам пришлось искать компромисс: так появился гибридный вариант с литровым бензиновым мотором Firefly, 12-вольтовым стартер-генератором и механической коробкой передач. Производство Fiat New 500 Hybrid стартовало только в конце 2025 года, но уже сейчас компания подогревает интерес к будущей линейке.

Спецверсия 500 Dolcevita создана исключительно для кабриолета и подчеркивает связь с итальянским побережьем 60-х годов. Внешне автомобиль выделяется хромированными зеркалами, фирменным логотипом Dolcevita на боковине, новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками, синим тканевым верхом и светодиодной оптикой. В салоне — сиденья из ткани Pieds de poule и винила с вышивкой 500, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, автоматический климат-контроль и набор электронных помощников.

Fiat также представил версию New 500 3+1 с небольшой задней дверью на пассажирской стороне, что делает посадку более удобной. Такой подход — попытка найти баланс между традициями и современными требованиями к комфорту. Как отмечают эксперты, ставка на стиль и атмосферу может сработать, если бренд сумеет удержать цену на приемлемом уровне и предложит действительно уникальный опыт владения.

Интересно, что многие автопроизводители сейчас вынуждены искать новые пути для привлечения клиентов, делая акцент на индивидуальности и эмоциях. Например, Audi недавно анонсировал свой флагманский кроссовер с инновационным интерьером и тремя экранами. Подробнее о том, как премиальные бренды реагируют на перемены рынка, можно узнать в другом материале о деталях нового Audi Q9 и его конкурентах.

Fiat 500 Dolcevita - это не просто попытка сыграть на ностальгии, а еще и вызов для самого бренда: сможет ли он вернуть себе статус и популярность, опираясь на прошлое, но предлагая современные решения? Ответ на этот вопрос покажет ближайшее будущее, а пока поклонники марки могут оценить свежий взгляд на классику.

Упомянутые модели: Fiat 500
Упомянутые марки: Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фиат

Похожие материалы Фиат

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Набережные Челны Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться