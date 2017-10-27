Fiat 500 появился на юбилейной монете
Актуальное поколение автомобиля появилось в 2015 году. Как сообщает производитель, Fiat 500 содержит около 1 800 изменений в дизайне интерьера и экстерьера. Обновленная версия получила измененные фары головной оптики, переосмысленные бамперы и модернизированную мультимедийную систему с 5-дюймовым сенсорным экраном. Российским покупателям «юбиляр» доступен в единственной модификации с 1,4-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 100 «лошадей» и 131 Нм крутящего момента.
Нет ничего удивительного в том, что правительство Италии решило отметить юбилей Fiat 500. Хоть местная автопромышленность развита достаточно хорошо, все же именно этот автомобиль является, по мнению жителей страны, «самым-самым итальянским». Он смог завоевать сердца автолюбителей и по всему миру. Так, в конкурсе «Автомобиль года - 2008» хэтчбеку удалось занять первое место, опередив Mazda 2 и Ford Mondeo. Амстердамские полицейские используют именно этого «малыша» в качестве служебного транспорта. А знаменитый Луиджи из мультфильма «Тачки» срисован именно с этой машины.
Комплектации и технические характеристики
|FIAT 500 Sport MTA 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|минивэн
|Количество дверей/мест
|3/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|100
|Объем двигателя
|1368
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.7
|Загородный цикл
|5.1
|Смешанный цикл
|6.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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