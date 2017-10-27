27 октября 2017, 21:01

Fiat 500 появился на юбилейной монете

60-летний юбилей хэтчбека Fiat 500 не остался незамеченным даже со стороны государственных ведомств Италии. Министерство экономики и финансов страны выпустила монету номиналом 5 евро с изображением «юбиляра».
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Fiat 500 появился на юбилейной монете FIAT 500

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Особая монетка получила тираж 4 000 экземпляров. Аверс денежного знака содержит изображение оригинального Fiat 500 1957 года и современного хэтчбека. На реверсе размещен классический вариант модели и даты 1957-2017, отмечающие начало выпуска автомобиля и год создания юбилейной монеты. Дизайном занимался главный гравировщик Клаудиа Момони. Хоть номинал монеты 5 евро, ее стоимость составила 40 евро (2 700 рублей).

Актуальное поколение автомобиля появилось в 2015 году. Как сообщает производитель, Fiat 500 содержит около 1 800 изменений в дизайне интерьера и экстерьера. Обновленная версия получила измененные фары головной оптики, переосмысленные бамперы и модернизированную мультимедийную систему с 5-дюймовым сенсорным экраном.  Российским покупателям «юбиляр» доступен в единственной модификации с 1,4-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 100 «лошадей» и 131 Нм крутящего момента.

Нет ничего удивительного в том, что правительство Италии решило отметить юбилей Fiat 500. Хоть местная автопромышленность развита достаточно хорошо, все же именно этот автомобиль является, по мнению жителей страны, «самым-самым итальянским». Он смог завоевать сердца автолюбителей и по всему миру. Так, в конкурсе «Автомобиль года - 2008» хэтчбеку удалось занять первое место, опередив Mazda 2 и Ford Mondeo. Амстердамские полицейские используют именно этого «малыша» в качестве служебного транспорта. А знаменитый Луиджи из мультфильма «Тачки» срисован именно с этой машины.

Комплектации и технические характеристики

FIAT 500 Sport MTA 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовминивэн
Количество дверей/мест3/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин100
Объем двигателя1368
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.7
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
АвтоМудрость Фиат 500

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Комментарии
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Отзывы по теме
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
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Fiat 500 появился на юбилейной монете
{{material_119896}}Особая монетка получила тираж 4 000 экземпляров. Аверс денежного знака содержит изображение оригинального Fiat 500 1957 года и современного хэтчбека. На реверсе размещен классический вариант модели и даты 1957-2017, отмечающие начало выпуска автомобиля и год создания юбилейной монеты. Дизайном занимался главный гравировщик Клаудиа Момони. Хоть номинал монеты 5 евро, ее стоимость составила 40 евро (2 700 рублей).Актуальное поколение автомобиля появилось в 2015 году. Как сообщает производитель, Fiat 500 содержит около 1 800 изменений в дизайне интерьера и экстерьера. Обновленная версия получила измененные фары головной оптики, переосмысленные бамперы и модернизированную мультимедийную систему с 5-дюймовым сенсорным экраном.  Российским покупателям «юбиляр» доступен в единственной модификации с 1,4-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 100 «лошадей» и 131 Нм крутящего момента.Нет ничего удивительного в том, что правительство Италии решило отметить юбилей Fiat 500. Хоть местная автопромышленность развита достаточно хорошо, все же именно этот автомобиль является, по мнению жителей страны, «самым-самым итальянским». Он смог завоевать сердца автолюбителей и по всему миру. Так, в конкурсе «Автомобиль года - 2008» хэтчбеку удалось занять первое место, опередив Mazda 2 и Ford Mondeo. Амстердамские полицейские используют именно этого «малыша» в качестве служебного транспорта. А знаменитый Луиджи из мультфильма «Тачки» срисован именно с этой машины.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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