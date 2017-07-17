Fiat Chrysler объявил отзыв 1,3 млн автомобилей по всему миру
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начал масштабную отзывную компанию, под которую попали 1,33 млн автомобилей по всему миру. Причиной стали возможные проблемы с безопасностью, которые удалось выявить специалистам производителя.
Ранее мы писали
В России отзываются 2 115 автомобилей нескольких марок концерна Fiat Chrysler - Jeep, Fiat и Chrysler. Водителям ...Читать далее
Также отзываются и другие автомобили концерна: 565 тысяч машин Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Durango 2011–2014 модельных годов и Jeep Grand Cherokee 2012–2014 модельных годов. У этих моделей проблема не менее серьезна. Установлена вероятность возгорания генератора при высоких температурах воздуха. Компании известно как минимум о двух случаях возгорания, по сведениям, пострадавших нет.
Читайте по теме
На чем поедем в 2013-м? Часть III
13.01.2013, 22:13
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Chrysler Group: Петербургское досье
06.02.2009, 10:22
Читайте по теме
На чем поедем в 2013-м? Часть III
13.01.2013, 22:13
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Chrysler Group: Петербургское досье
06.02.2009, 10:22
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
Интересные разделы
АвтоМосква Chrysler Автомудрость Chrysler АвтоПитер Chrysler Дизайн и тюнинг Chrysler Новинки и концепт кары Chrysler Новости и акции автосалонов Chrysler Автосалоны и дилеры марки Chrysler Аренда и прокат авто марки Chrysler Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chrysler Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chrysler
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное