17 июля 2017, 11:35

Fiat Chrysler объявил отзыв 1,3 млн автомобилей по всему миру

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начал масштабную отзывную компанию, под которую попали 1,33 млн автомобилей по всему миру. Причиной стали возможные проблемы с безопасностью, которые удалось выявить специалистам производителя.
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538 тысяч Dodge Journey 2011–2015 модельного года в Северной Америке и 233 тысяч Fiat Freemont тех же годов выпуска в остальных странах оказались в рамках отзыва из-за вероятности самопроизвольного раскрытия подушек безопасности. Зафиксировано уже пять случаев сбоя в электронике, когда подушки «выстреливали» без причины. К счастью, никто не пострадал. Поэтому автопроизводитель взял на себя хлопоты по замене проводов, чтобы исключить неполадки в работе системы безопасности.

Также отзываются и другие автомобили концерна: 565 тысяч машин Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Durango 2011–2014 модельных годов и Jeep Grand Cherokee 2012–2014 модельных годов. У этих моделей проблема не менее серьезна. Установлена вероятность возгорания генератора при высоких температурах воздуха. Компании известно как минимум о двух случаях возгорания, по сведениям, пострадавших нет.

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Отзывы по теме
Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
Форум FIAT Ducato
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
я на висе 2 ляма заработа
Форум FIAT Croma
подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
сергей
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Fiat Chrysler объявил отзыв 1,3 млн автомобилей по всему миру
{{material_118625}}538 тысяч Dodge Journey 2011–2015 модельного года в Северной Америке и 233 тысяч Fiat Freemont тех же годов выпуска в остальных странах оказались в рамках отзыва из-за вероятности самопроизвольного раскрытия подушек безопасности. Зафиксировано уже пять случаев сбоя в электронике, когда подушки «выстреливали» без причины. К счастью, никто не пострадал. Поэтому автопроизводитель взял на себя хлопоты по замене проводов, чтобы исключить неполадки в работе системы безопасности.Также отзываются и другие автомобили концерна: 565 тысяч машин Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Durango 2011–2014 модельных годов и Jeep Grand Cherokee 2012–2014 модельных годов. У этих моделей проблема не менее серьезна. Установлена вероятность возгорания генератора при высоких температурах воздуха. Компании известно как минимум о двух случаях возгорания, по сведениям, пострадавших нет.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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