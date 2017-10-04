4 октября 2017, 09:13

Fiat Chrysler объявила отзыв 710 тысяч внедорожников

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале сервисной кампании. Ее действие затронет 710 000 внедорожников. Отзыв распространяется на модели, реализованные в Северной Америке.
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Fiat Chrysler объявила отзыв 710 тысяч внедорожников Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee

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Концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил о начале масштабной отзывной кампании грузовиков и пикапов. Под ...
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Причиной отзывной кампании стал возможный дефект в тормозной системе. Посетить официального дилера должны владельцы внедорожников Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. Автомобили были реализованы в 2011-2014 годы.

Компания сообщает, что на этих моделях могут возникнуть неполадки в тормозной системе. Специалисты выяснили, что элементы защиты сервоусилителя тормозов от коррозии на данных автомобилях могли быть установлены с допущением технических ошибок. Эта неполадка может ухудшать работу тормозной системы в целом.

В настоящее время FCA имеет информацию об одной аварии, произошедшей из-за дефекта. В результате ДТП ни один участник не получил серьезных травм. Автопроизводитель уведомит владельцев потенциально неисправных транспортных средств о необходимости посетить официальный сервис. Все автомобили будут проверены на наличие неполадок. В случае их выявления, компания за свой счет устранит дефект.

Ранее сообщалось, что FCA отзывает более 500 тысяч грузовиков и пикапов из-за неисправности водяного насоса.

Комплектации и технические характеристики

Dodge Durango 5.7 ATJeep Grand Cherokee Overland 3.6 AT
Год выпуска, с2010 2010
Год выпуска, по2014 2014
Кузоввнедорожник вседорожник
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин360 / 268 при 5150 286
Объем двигателя5654
Тип трансмисииавтомат 6
Приводполный полный
Городской цикл18.1 16.0
Загородный цикл11.8 8.8
Смешанный цикл15.7
ТопливоАИ-95 бензин
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Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Chrysler представляет в России семь новых моделей
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
Дима
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Fiat Chrysler объявила отзыв 710 тысяч внедорожников
{{material_121049}}Причиной отзывной кампании стал возможный дефект в тормозной системе. Посетить официального дилера должны владельцы внедорожников Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. Автомобили были реализованы в 2011-2014 годы.Компания сообщает, что на этих моделях могут возникнуть неполадки в тормозной системе. Специалисты выяснили, что элементы защиты сервоусилителя тормозов от коррозии на данных автомобилях могли быть установлены с допущением технических ошибок. Эта неполадка может ухудшать работу тормозной системы в целом.В настоящее время FCA имеет информацию об одной аварии, произошедшей из-за дефекта. В результате ДТП ни один участник не получил серьезных травм. Автопроизводитель уведомит владельцев потенциально неисправных транспортных средств о необходимости посетить официальный сервис. Все автомобили будут проверены на наличие неполадок. В случае их выявления, компания за свой счет устранит дефект.Ранее сообщалось, что FCA отзывает более 500 тысяч грузовиков и пикапов из-за неисправности водяного насоса.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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