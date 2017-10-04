Fiat Chrysler объявила отзыв 710 тысяч внедорожников
Компания сообщает, что на этих моделях могут возникнуть неполадки в тормозной системе. Специалисты выяснили, что элементы защиты сервоусилителя тормозов от коррозии на данных автомобилях могли быть установлены с допущением технических ошибок. Эта неполадка может ухудшать работу тормозной системы в целом.
В настоящее время FCA имеет информацию об одной аварии, произошедшей из-за дефекта. В результате ДТП ни один участник не получил серьезных травм. Автопроизводитель уведомит владельцев потенциально неисправных транспортных средств о необходимости посетить официальный сервис. Все автомобили будут проверены на наличие неполадок. В случае их выявления, компания за свой счет устранит дефект.
Ранее сообщалось, что FCA отзывает более 500 тысяч грузовиков и пикапов из-за неисправности водяного насоса.
Комплектации и технические характеристики
|Dodge Durango 5.7 AT
|Jeep Grand Cherokee Overland 3.6 AT
|Год выпуска, с
|2010
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|внедорожник
|вседорожник
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|360 / 268 при 5150
|286
|Объем двигателя
|5654
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|18.1
|16.0
|Загородный цикл
|11.8
|8.8
|Смешанный цикл
|15.7
|Топливо
|АИ-95
|бензин
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