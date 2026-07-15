Две кабины, один мотор и 4,4 тонны: как Fiat Ducato Back2Back переворачивает производство кемперов

15 июля 2026, 22:48
Fiat Ducato Back2Back: необычное решение для транспортировки и переоборудования
Fiat Ducato Back2Back: необычное решение для транспортировки и переоборудования
Fiat Ducato Back2Back - это не просто очередная модификация популярного фургона, а оригинальный подход к доставке и подготовке автомобилей для будущих автодомов. Такой формат может изменить привычные схемы работы на рынке переоборудования.
Рынок автодомов и переоборудованных фургонов продолжает активно расти, и производители ищут нестандартные решения, чтобы соответствовать запросам современного будущего. Одним из таких решений стал Fiat Ducato Back2Back — необычная версия, в которой две передние кабины соединяются в один автомобиль. Это не просто маркетинговый ход, а реальный способ упростить логистику и подготовить донорские машины для будущих поколений.
В отличие от стандартного шасси, версия Back2Back не имеет задней части рамы и задней оси, что обычно потребовало бы использования эвакуатора или буксировки, но объединение двух передних частей позволяет перемещать их как полноценный автомобиль. Каждая кабина оснащена собственным 2,2‑литровым турбодизелем Multijet мощностью 178 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Обе половины могут различаться по цвету и комплектации, но всегда подчиняются единым правилам для обеспечения универсальности.
После доставки заказчику кабины разделяют и монтируют на специальное шасси AL‑KO с торсионной подвеской, рассчитанной на нагрузку до 4,4 тонны. Такая конструкция обеспечивает низкий уровень пола, что особенно важно для сложных планировок автодомов. В стандартное оснащение входят электропривод руля, система ESP, помощь при старте на подъёме, круиз‑контроль, подогреваемые зеркала и два USB‑порта. Для комфорта в жилом пространстве часто выбирают кресла‑капитаны с возможностью разворота, наклона и сдвига к столу, а среди доступных опций — кожаный руль, выдвижная система и DAB‑радио.
Fiat Ducato давно удерживает лидерство среди базовых моделей для автодомов: только в Германии на его базе построено более 427 тысяч кемперов, что составляет почти 43 процента рынка. В 2026 году Back2Back планируют представить на салоне Caravan в Дюссельдорфе, где особое внимание уделяют новым формам транспортировки и сборки автодомов. Похожий подход используют и другие модели концерна Stellantis, включая Citroen Jumper и Peugeot Boxer, которые отличаются лишь решётками радиатора и эмблемами, а также Opel Movano, Toyota ProAce Max, Iveco Super Jolly и Ram ProMaster, однако их доступность зависит от конкретного рынка.
Для российского рынка такие решения могут быть особенно актуальны, поскольку спрос на автодома растёт, а нестандартные формы перевозки и переоборудования позволяют экономить время и ресурсы. Наличие аналогичных моделей у разных брендов расширяет выбор для покупателей и компаний, занимающихся переоборудованием. Подобные транспортные схемы способны снизить затраты и ускорить создание индивидуальных автодомов, которые становятся всё более востребованными на фоне роста внутреннего туризма и интереса к мобильному образу жизни.
Всё больше внимания уделяется компактным и необычным решениям для автотуризма, и появляются новые модели, например — компактный бюджетный кемпер длиной 3 метра , который также ориентирован на самостоятельных пассажиров и тех, кто ценит мобильность.
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