Новый кроссовер Fiat Fastback для Европы удивит свежим дизайном и платформой Grande Panda

Fiat готовит европейский Fastback 2026 года на базе Grande Panda – первые фото салона и экстерьера

Fiat готовит кроссовер Fastback для Европы, который заметно отличается от бразильской версии. Модель получит платформу Grande Panda и стильный силуэт. Внешность скрыта под камуфляжем, но детали уже просочились. Ожидается бюджетная новинка с современным интерьером. Подробности о технической начинке пока держатся в секрете.

Fiat готовит кроссовер Fastback для Европы, который заметно отличается от бразильской версии. Модель получит платформу Grande Panda и стильный силуэт. Внешность скрыта под камуфляжем, но детали уже просочились. Ожидается бюджетная новинка с современным интерьером. Подробности о технической начинке пока держатся в секрете.

Fiat активно работает над новым кроссовером Fastback, который в 2026 году выйдет на европейский рынок. В отличие от версии, выпущенной в Бразилии для Южной Америки, европейская модификация получает совершенно иную технологическую начинку и платформу, позаимствованную у недавно представленного Grande Panda. Как сообщает autoevolution, новинка уже проходит испытания и готовится к официальному дебюту.

Автомобиль был замечен на тестах в плотном камуфляже, однако даже сквозь пленку можно разглядеть характерные черты: стремительный силуэт с покатой крышей в стиле фастбэк, массивные неокрашенные пластиковые накладки на колесных арках и выразительную заднюю часть. Кузов окрашен в ярко-красный цвет, что придает модели спортивный характер, несмотря на бюджетную направленность.

Фото: Baldauf

Внутри Fastback также заметно влияние Grande Panda. Интерьер выполнен в лаконичном стиле, с акцентом на практичность и современные технологии. Ожидается, что в оснащение войдут цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и расширенный набор электронных ассистентов. Несмотря на доступную цену, производитель гарантирует достойный уровень комфорта и безопасности.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но эксперты предполагают, что Fastback получит недорогие бензиновые и гибридные силовые установки, а также передний привод в комплектации. Не исключено появление версии с полным приводом для отдельных рынков. Главная ставка делается на выбор в пользу сочетания дизайна, практичности и доступной стоимости, что должно сделать новинку конкурентной в сегменте традиционных кроссоверов.

Официальная премьера Fastback запланированна на 2026 год. Модель станет частью обновленной линейки Fiat, ориентированной на массового покупателя, и, по мнению аналитиков, сможет привлечь внимание к себе благодаря удачному сочетанию цены и качества.