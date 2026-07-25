«Недостающее звено» городского транспорта: Fiat показал концепт, который перевернёт рынок микрокаров

25 июля 2026, 17:15
Fiat Multiplina: новая альтернатива SUV для города с электроприводом и компактным форматом
Fiat Multiplina: новая альтернатива SUV для города с электроприводом и компактным форматом
Fiat Multiplina - концепт-кар, который может изменить подход к городским электромобилям. Модель вдохновлена классикой 1956 года, но ориентирована на современные вызовы: дорогой бензин, пробки и спрос на доступные решения для мегаполисов.
В условиях, когда цены на топливо продолжают расти, а городские улицы становятся всё более загруженными, автопроизводители ищут новые форматы транспорта. Fiat Multiplina — свежий концепт, который может стать альтернативой привычным SUV и микрокарам. Модель ориентирована на европейский рынок, где компактность и экономичность выходят на первый план.
Multiplina представляет собой современную интерпретацию легендарной Fiat 600 Multipla 1956 года. Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты: округлый кузов, небольшие зеркала и двухцветную окраску. Длина машины чуть меньше 3 метров, что делает её удобной для парковки и манёвров в плотном потоке. По информации Stellantis, Multiplina займёт нишу между двухместным Fiat Topolino и более крупным Fiat 500.
Главное отличие Multiplina — ориентация на европейские нормы L7, что позволяет увеличить мощность и скорость по сравнению с микрокарами категории L6. Если Topolino ограничен 45 км/ч и запасом хода 75 км, то Multiplina сможет разгоняться до 88 км/ч и получит более ёмкий аккумулятор. Это открывает новые возможности для передвижения по городу и пригородам.
В салоне предусмотрено три посадочных места и гибкая компоновка, позволяющая максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Такой подход напоминает оригинальную Multipla, где за счёт смещения водителя вперёд удалось разместить больше пассажиров. В Multiplina акцент сделан на практичности и универсальности для ежедневных поездок.
Fiat позиционирует Multiplina как «недостающее звено» между ультракомпактными электрокарами и традиционными городскими машинами. Это может быть особенно актуально для мегаполисов, где важна не только экономия, но и возможность быстро перемещаться по узким улицам и находить парковку. Как отмечает глава Fiat Оливье Франсуа, бренд делает ставку на микромобильность и намерен предложить доступное решение для массового рынка.
Судя по планам компании, серийная версия Multiplina может появиться к 2028 году. Если Fiat удастся сохранить баланс между ценой, вместимостью и технологичностью, модель способна занять свою нишу среди городских электромобилей. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны в условиях плотной застройки и ограниченного пространства для парковки.
Важно отметить, что концепция Multiplina отражает общий тренд на отказ от избыточных габаритов и переход к более рациональным форматам транспорта. В Европе уже сейчас растёт спрос на компактные электрокары, а в России такие модели могут стать актуальными в ближайшие годы, если изменится законодательство и появится поддержка городской электромобильности.
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