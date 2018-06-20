Fiat отзывает кроссоверы Freemont
Российский офис Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов Fiat Freemont. Причина – вероятность короткого замыкания при движении в режиме круиз-контроля.
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Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о проведении отзывной кампании 616 минивенов Fiat Freemont ...Читать далее
Неисправность заподозрили у кроссоверов Fiat Freemont, проданных в России с августа 2013 года по август 2014 года. Всего под действие отзывной кампании попадают 246 автомобилей. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят владельцев о начале сервисной акции и пригласят подъехать на диагностику. Специалисты дилерской станции проверят программное обеспечение контрольного модуля двигателя и при необходимости бесплатно обновят его.
Владельцы указанных автомобилей, не дожидаясь звонка дилера, могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Все работы в рамках сервисной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.
В ноябре 2017 года FCA уже отзывал в России около тысячи кроссоверов Fiat Freemont и Dodge Journey в связи с неисправностью рулевого управления, которое могло вызвать самопроизвольное срабатывание водительской подушки безопасности.
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Отзывы по теме
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