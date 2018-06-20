20 июня 2018, 12:54

Fiat отзывает кроссоверы Freemont

Российский офис Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов Fiat Freemont. Причина – вероятность короткого замыкания при движении в режиме круиз-контроля.
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Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о проведении отзывной кампании 616 минивенов Fiat Freemont ...
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Инженеры компании выяснили, что при определенных обстоятельствах существует небольшая вероятность короткого замыкания, которое неминуемо приводит к прерыванию передачи данных от шин при активированной функции «Cruise Control» и скорости автомобиля ниже заданной. Опасность ситуации заключается в том, что сбой в программном обеспечении может привести к неконтролируемому ускорению автомобиля. 

Неисправность заподозрили у кроссоверов Fiat Freemont, проданных в России с августа 2013 года по август 2014 года. Всего под действие отзывной кампании попадают 246 автомобилей. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят владельцев о начале сервисной акции и пригласят подъехать на диагностику. Специалисты дилерской станции проверят программное обеспечение контрольного модуля двигателя и при необходимости бесплатно обновят его.

Владельцы указанных автомобилей, не дожидаясь звонка дилера, могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Все работы в рамках сервисной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.

В ноябре 2017 года FCA уже отзывал в России около тысячи кроссоверов Fiat Freemont и Dodge Journey в связи с неисправностью рулевого управления, которое могло вызвать самопроизвольное срабатывание водительской подушки безопасности.

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Отзывы по теме
Fiat Freemont начинает движение
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Fiat отзывает кроссоверы Freemont
{{material_121709}}Инженеры компании выяснили, что при определенных обстоятельствах существует небольшая вероятность короткого замыкания, которое неминуемо приводит к прерыванию передачи данных от шин при активированной функции «Cruise Control» и скорости автомобиля ниже заданной. Опасность ситуации заключается в том, что сбой в программном обеспечении может привести к неконтролируемому ускорению автомобиля. Неисправность заподозрили у кроссоверов Fiat Freemont, проданных в России с августа 2013 года по август 2014 года. Всего под действие отзывной кампании попадают 246 автомобилей. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят владельцев о начале сервисной акции и пригласят подъехать на диагностику. Специалисты дилерской станции проверят программное обеспечение контрольного модуля двигателя и при необходимости бесплатно обновят его.Владельцы указанных автомобилей, не дожидаясь звонка дилера, могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Все работы в рамках сервисной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.В ноябре 2017 года FCA уже отзывал в России около тысячи кроссоверов Fiat Freemont и Dodge Journey в связи с неисправностью рулевого управления, которое могло вызвать самопроизвольное срабатывание водительской подушки безопасности.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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