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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 12:14

Fiat представил концепт Multiplina и обновил Topolino: новые версии и цены

Fiat представил концепт Multiplina и обновил Topolino: новые версии и цены

От ретро-легенды до электроконцепта: как Fiat переосмыслил Multipla в модели Multiplina

Fiat представил концепт Multiplina и обновил Topolino: новые версии и цены

Fiat удивил рынком, показав концепт Multiplina и расширив линейку Topolino. Новые опции, лимитированные серии и свежий взгляд на городской транспорт - что это значит для покупателей и почему сейчас стоит обратить внимание на эти перемены. Эксперты объясняют, какие возможности открываются для автолюбителей.

Fiat удивил рынком, показав концепт Multiplina и расширив линейку Topolino. Новые опции, лимитированные серии и свежий взгляд на городской транспорт - что это значит для покупателей и почему сейчас стоит обратить внимание на эти перемены. Эксперты объясняют, какие возможности открываются для автолюбителей.

Для российских автомобилистов новость о появлении концепта Multiplina и обновлении Fiat Topolino может стать сигналом к переменам на рынке компактных электромобилей. В условиях, когда спрос на городские электрокары растет, а доступные решения становятся все более востребованными, действия Fiat способны повлиять на выбор покупателей и задать новые стандарты в сегменте.

Fiat официально представил первый снимок концепта Multiplina - модели, которая, по замыслу компании, должна занять промежуточное положение между ультракомпактным Topolino и более крупными автомобилями бренда. Вдохновившись легендарной Fiat 600 Multipla середины прошлого века, инженеры создали современную интерпретацию, но на совершенно иной платформе. Внешне Multiplina заметно отличается от Topolino: удлиненный кузов, оригинальные световые элементы и мягкая тканевая крыша делают новинку узнаваемой. От базовой модели концепт унаследовал только конструкцию дверей, а передняя и задняя части выполнены в новом стиле.

Интерьер Multiplina пока остается загадкой, однако представители Fiat подчеркивают, что салон рассчитан на четверых и каждый сантиметр пространства будет использован максимально рационально. Такой подход может заинтересовать тех, кто ищет практичный городской электромобиль с возможностью перевозки семьи или компании друзей.

Фото: Fiat

Параллельно с анонсом концепта, Fiat обновил и уже знакомый российским покупателям Topolino. Для стандартной версии теперь доступен спортивный пакет: четыре новых цвета кузова, две контрастные полосы и затемненные декоративные элементы. Кроме того, появилась лимитированная серия Vilbrequin - всего 200 экземпляров, отличающихся двухцветной окраской, хромированными деталями и уникальным оформлением салона. Такой подход к кастомизации может стать трендом и для других производителей, стремящихся выделиться на фоне конкурентов.

Цены на обновленные версии уже объявлены: базовый Topolino в Италии стартует от 7,5 тысячи евро (примерно 670 тысяч рублей), спортивная версия оценивается в 940 тысяч рублей, а за Vilbrequin придется доплатить еще 2 тысячи евро (180 тысяч)). Это позволяет предположить, что Fiat делает ставку на доступность и разнообразие, чтобы привлечь как можно больше покупателей.

Интересно, что тенденция к расширению ассортимента и появлению новых версий наблюдается не только у Fiat. Например, в недавнем рейтинге надежности кроссоверов для США эксперты отмечали, что производители все чаще предлагают специальные комплектации и лимитированные серии, чтобы удержать интерес аудитории и повысить лояльность к бренду.

В целом, появление Multiplina и обновленного Topolino может стать важным этапом для рынка городских электромобилей. Для справки: Fiat 600 Multipla, вдохновившая новый концепт, в свое время стала символом семейного транспорта в Европе. Сегодня компания делает ставку на современные технологии, эргономику и индивидуализацию. Это может означать, что в ближайшие годы конкуренция в сегменте компактных электрокаров только усилится, а покупатели получат больше возможностей для выбора.

Упомянутые модели: Fiat Topolino, Fiat Multipla
Упомянутые марки: Fiat
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