28 ноября 2017, 17:39

Fiat представила преемника Linea

В модельном ряду Fiat появился новый седан Cronos, который пришел на смену Linea. Автомобиль, предназначенный для стран Латинской Америки, появится в продаже в начале следующего года.
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Fiat представила преемника Linea FIAT

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Модель будет представлена с двигателями объемом 1,3 и 1,8 литра мощностью 111 и 141 л. с. соответственно. В паре с моторами выступят 5-ступенчатая механическая трансмиссия или 6-диапазонная коробка передач. С места до 100 км/ч Cronos сможет разогнаться за 9 секунд, а максимальная скорость составит 190 км/ч.

В перечень оснащения новинки войдут цифровая приборная панель, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, функция бесключевого доступа, кондиционер. За доплату предлагается набор аксессуаров Mopar с мультимедийным 9-дюймовым дисплеем, парктроником, аудиосистемой и особыми колесными дисками.

В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Пока не сообщается, будет ли Fiat поставлять свой седан за пределы Латинской Америки.

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Отзывы по теме
Форум FIAT Albea
Свой личный опыт владения фиатом албеа начну с поговорки: "правила 3ф: не покупать фиат и фсе французское". В общем, когда-то на отдыхе в Болгарии увидел данную машину. Машина приглянулась, начал изучать варианты покупки, и по цене выходила довольно выгодно (зачем переплачивать за бренды с именем) ...
kirman
Форум FIAT Ducato
| Кому: Руслан Кстати, я не очень согласен с теми, кто считает что б/ у машины надо брать из Германии. Далеко не всегда там выигрываешь по соотношению цена и качество. Несколько раз сталкивались как раз с обратным явлением, что лучше брать у нас - где можно не только реально проверить состояние машины ...
Евгений Якимов
Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
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Fiat представила преемника Linea
{{material_119923}}Модель будет представлена с двигателями объемом 1,3 и 1,8 литра мощностью 111 и 141 л. с. соответственно. В паре с моторами выступят 5-ступенчатая механическая трансмиссия или 6-диапазонная коробка передач. С места до 100 км/ч Cronos сможет разогнаться за 9 секунд, а максимальная скорость составит 190 км/ч. В перечень оснащения новинки войдут цифровая приборная панель, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, функция бесключевого доступа, кондиционер. За доплату предлагается набор аксессуаров Mopar с мультимедийным 9-дюймовым дисплеем, парктроником, аудиосистемой и особыми колесными дисками.В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Пока не сообщается, будет ли Fiat поставлять свой седан за пределы Латинской Америки.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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