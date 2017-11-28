28 ноября 2017, 17:39
Fiat представила преемника Linea
В модельном ряду Fiat появился новый седан Cronos, который пришел на смену Linea. Автомобиль, предназначенный для стран Латинской Америки, появится в продаже в начале следующего года.
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В перечень оснащения новинки войдут цифровая приборная панель, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, функция бесключевого доступа, кондиционер. За доплату предлагается набор аксессуаров Mopar с мультимедийным 9-дюймовым дисплеем, парктроником, аудиосистемой и особыми колесными дисками.
В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Пока не сообщается, будет ли Fiat поставлять свой седан за пределы Латинской Америки.
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04.12.2016, 22:08
Fiat Ducato празднует 35-летие
27.10.2016, 11:51
Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
18.09.2016, 20:51
На Украине лучше всего продаются свои автобусы – «Рута», «Эталон», «Атаман» и I-VAN
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Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
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