2 мая 2019, 13:43
Fiat прекращает производство пикапов Fullback
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Неожиданная новость пришла с выставки коммерческих автомобилей в Бирмингеме. Глава подразделения Fiat Professional Ричард Чемберлен сообщил журналистам, что пикап Fiat Fullback обречен.
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Mitsubishi L200 пользуется отличным спросом в Юго-Восточной Азии. Недавно пережил рестайлинг и прекрасно себя чувствует на рынке. «Карьера» Fiat Fullback не задалась с самого начала продаж в 2016 году. Итальянский пикап позиционировался даже чуть дешевле Mitsubishi L200. В 2017 году покупателям предложили особую версию Fullback Cross, которая отличалась защитным пластиковым обвесом и несколькими эксклюзивными оттенками кузова. Все напрасно.
По словам Ричарда Чемберлена, на судьбу пикапа повлияла совокупность факторов. Готовящиеся поправки в экологические стандарты поставят его дизельные моторы вне закона. Разрабатывать новые агрегаты в Fiat считают экономически нецелесообразным из-за низкого спроса на модель. В салонах российских дилеров сейчас распродают пикапы Fullback еще 2017 года выпуска. На базовую комплектацию Active предлагают скидку в 210 000 рублей от базовой цены 1 983 000 рублей, т.е. за пикап просят минимум 1 773 000 рублей. Интересно, что топовый Fullback со 180-сильным мотором в комплектации Dynamic стоит с учетом огромной скидки (-340 000 рублей) примерно столько же – 1 795 600 рублей.
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