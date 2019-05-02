2 мая 2019, 13:43

Fiat прекращает производство пикапов Fullback

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Неожиданная новость пришла с выставки коммерческих автомобилей в Бирмингеме. Глава подразделения Fiat Professional Ричард Чемберлен сообщил журналистам, что пикап Fiat Fullback обречен.
Fiat прекращает производство пикапов Fullback
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Главная причина – низкий спрос на модель. Дополнительным ударом по Fiat Fullback стало ужесточение экологических норм в Европе в отношении дизельных автомобилей. В его моторную гамму входит 2,4-литровый дизель, который доступен в двух вариантах мощности – 150 и 180 лошадиных сил. Итальянский пикап представляет собой перелицованную версию Mitsubishi L200. Собирают их, кстати, тоже вместе – на заводе в Таиланде. 

Mitsubishi L200 пользуется отличным спросом в Юго-Восточной Азии. Недавно пережил рестайлинг и прекрасно себя чувствует на рынке. «Карьера» Fiat Fullback не задалась с самого начала продаж в 2016 году. Итальянский пикап позиционировался даже чуть дешевле Mitsubishi L200. В 2017 году покупателям предложили особую версию Fullback Cross, которая отличалась защитным пластиковым обвесом и несколькими эксклюзивными оттенками кузова. Все напрасно.

По словам Ричарда Чемберлена, на судьбу пикапа повлияла совокупность факторов. Готовящиеся поправки в экологические стандарты поставят его дизельные моторы вне закона. Разрабатывать новые агрегаты в Fiat считают экономически нецелесообразным из-за низкого спроса на модель. В салонах российских дилеров сейчас распродают пикапы Fullback еще 2017 года выпуска. На базовую комплектацию Active предлагают скидку в 210 000 рублей от базовой цены 1 983 000 рублей, т.е. за пикап просят минимум 1 773 000 рублей. Интересно, что топовый Fullback со 180-сильным мотором в комплектации Dynamic стоит с учетом огромной скидки (-340 000 рублей) примерно столько же – 1 795 600 рублей.

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Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
Цитата:| Кому: Саша Поддерживаю, тоже считаю, что лучше выбрать Митсубиши. По крайней мере у него нет такой дурной славы как у Фиат. Я бы не рисковал и брал то, что более проверенное и надежное, в данном случае это японец. Цитата:| Кому: Михаил Такие фишки с обслуживанием есть у многих компаний ...
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Fiat прекращает производство пикапов Fullback
{{material_117870}}Главная причина – низкий спрос на модель. Дополнительным ударом по Fiat Fullback стало ужесточение экологических норм в Европе в отношении дизельных автомобилей. В его моторную гамму входит 2,4-литровый дизель, который доступен в двух вариантах мощности – 150 и 180 лошадиных сил. Итальянский пикап представляет собой перелицованную версию Mitsubishi L200. Собирают их, кстати, тоже вместе – на заводе в Таиланде. Mitsubishi L200 пользуется отличным спросом в Юго-Восточной Азии. Недавно пережил рестайлинг и прекрасно себя чувствует на рынке. «Карьера» Fiat Fullback не задалась с самого начала продаж в 2016 году. Итальянский пикап позиционировался даже чуть дешевле Mitsubishi L200. В 2017 году покупателям предложили особую версию Fullback Cross, которая отличалась защитным пластиковым обвесом и несколькими эксклюзивными оттенками кузова. Все напрасно.По словам Ричарда Чемберлена, на судьбу пикапа повлияла совокупность факторов. Готовящиеся поправки в экологические стандарты поставят его дизельные моторы вне закона. Разрабатывать новые агрегаты в Fiat считают экономически нецелесообразным из-за низкого спроса на модель. В салонах российских дилеров сейчас распродают пикапы Fullback еще 2017 года выпуска. На базовую комплектацию Active предлагают скидку в 210 000 рублей от базовой цены 1 983 000 рублей, т.е. за пикап просят минимум 1 773 000 рублей. Интересно, что топовый Fullback со 180-сильным мотором в комплектации Dynamic стоит с учетом огромной скидки (-340 000 рублей) примерно столько же – 1 795 600 рублей.
2019-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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