Вместимость — три человека, душ и даже мойка: японский мини-автодом Vita Aura для пары и питомца

16 июля 2026, 19:17
Field Life Vita Aura: японский автодом с подъемной крышей и автономной системой
Field Life Vita Aura: японский автодом с подъемной крышей и автономной системой
Компактный автодом Field Life Vita Aura на базе Daihatsu Atrai RS удивляет сочетанием минимальных габаритов и продуманного оснащения. Новинка ориентирована на длительные поездки вдвоем или с питомцем и может заинтересовать тех, кто ищет мобильность без компромиссов по комфорту.
Японский рынок автодомов продолжает удивлять нестандартными решениями для путешествий. Field Life Vita Aura — свежий пример того, как компактные размеры могут сочетаться с функциональностью, которая раньше была доступна только в более крупных моделях. Этот мини-автодом создан на базе кей-кара Daihatsu Atrai RS и рассчитан на тех, кто ценит мобильность, но не готов жертвовать комфортом.
Главная особенность Vita Aura — подъёмная крыша, позволяющая увеличивать высоту салона и свободно перемещаться внутри. Несмотря на скромные габариты, в салоне могут разместиться до трёх взрослых: трансформируемый диван и дополнительный матрас превращаются в полноценное спальное место. При этом часть пространства остаётся свободной для багажа, что особенно важно в длительных поездках.
Внутри автодома предусмотрены широкий диван, шкаф у входа и складной столик, образующий компактную столовую или рабочую зону. Для хранения обуви и мелочей есть отдельное отделение у двери, а под сиденьями — дополнительные ниши для вещей. За доплату доступен выдвижной холодильник, которым удобно пользоваться как внутри, так и на открытом воздухе.
Технологичность Vita Aura обеспечивается мощной энергосистемой: литий-ионная батарея на 200 А·ч гарантирует автономную работу оборудования, при этом возможна зарядка от двигателя, внешней сети или солнечной панели мощностью 200 Вт. Для жаркой погоды предусмотрен 12-вольтовый кондиционер с наружным блоком под кузовом и внутренней частью в задней части салона, что экономит полезное пространство.
В качестве опции предлагаются двойные акриловые окна с москитными сетками и солнцезащитными шторками, что позволяет эффективно проветривать салон на стоянке. Задняя часть оборудована перфорированными панелями для крепления туристического снаряжения, а также компактным кухонным модулем с мойкой и душевой лейкой — решение, которое редко встречается в столь маленьких автодомах.
По информации Field Life, Vita Aura ориентирована на путешествия вдвоём, одиночные поездки и отдых с домашними животными. Базовая стоимость составляет 6 095 100 иен, что по текущему курсу примерно соответствует 2,9 миллиона рублей. Для японского рынка это выглядит конкурентоспособно с учётом предлагаемого уровня оснащения и автономности.
На современном российском рынке интерес к компактным автомобилям может расти на фоне ограничений по габаритам и стоимости содержания. Кей-кары популярны в Японии благодаря возможности передвигаться по узким дорогам и низким расходам — это может быть актуально и для российских автолюбителей, особенно в условиях роста цен на топливо и обслуживание. Для сравнения, недавно в Японии появился ещё один интересный проект — Fabula на базе Suzuki Carry, рассчитанный уже на семью из четырёх человек, что говорит о тенденции развития сегмента мини-автодомов.
Field Life Vita Aura может служить примером того, как современные технологии и грамотная компоновка позволяют создавать действительно универсальные решения для путешествий. Важно отметить, что подобные модели не только расширяют возможности автотуризма, но и усиливают растущий спрос на мобильность и автономность в условиях меняющегося рынка.
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